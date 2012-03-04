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Posted 4 марта 2012, 08:20

Published 4 марта 2012, 08:20

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

На Чукотке завершилось голосование на выборах президента РФ

4 марта 2012, 08:20
57 избирательных участков региона закрыли свои двери

АНАДЫРЬ. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Чукотском автономном округе завершилось голосование на выборах Президента Российской Федерации. 57 избирательных участков региона закрыли свои двери ровно в 20.00 по местному времени, сообщили РИА «Восток-Медиа» в отделе информационной политики Аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа.
По данным Избирательной комиссии Чукотского автономного округа, по состоянию на 18 часов явка избирателей на участки составила 76%. В общей сложности на Чукотке проголосовало 27 310 избирателей из 35 933 внесенных в избирательные списки.
Явка в муниципальных образованиях Чукотского автономного округа на 18.00 составила:
Провиденский район – 83,19% (1995 чел.);
Анадырский район – 82,7% (5150 чел.);
Чукотский район – 80,54% (2132 чел.);
Иультинский район – 80,07% (2945 чел.);
Билибинский район – 74,97% (4769 чел.);
Чаунский район – 77,14% (3634 чел.);
Городской округ Анадырь – 67,45% (6685 чел.).
В восьми населенных пунктах Чукотского автономного округа, по данным на 18 часов, была зафиксирована 100-процентная явка избирателей (села Ламутское, Чуванское, Краснено и Хатырка Анадырского района, Конергино и Ванкарем Иультинского района, Биллингс Чаунского района и Энурмино Чукотского района).
Жалоб и обращений в окружную Избирательную комиссию по поводу нарушений в ходе выборов не поступало.
Предварительные итоги выборов Президента Российской Федерации на Чукотке Избирательная комиссия Чукотского автономного округа планирует подвести в понедельник, 5 марта.
Голосование на выборах Президента России началось на Чукотке в 8.00 утра по местному времени. Проведение выборов в регионе обеспечивали более 400 человек. Кроме того, накануне на территории Чукотского автономного округа завершилось досрочное голосование в удаленных и труднодоступных местностях, в котором приняли участие более 1,8 тыс. человек.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Чукотка
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