На Чукотке завершилось голосование на выборах президента РФ

АНАДЫРЬ. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Чукотском автономном округе завершилось голосование на выборах Президента Российской Федерации. 57 избирательных участков региона закрыли свои двери ровно в 20.00 по местному времени, сообщили РИА «Восток-Медиа» в отделе информационной политики Аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа.

По данным Избирательной комиссии Чукотского автономного округа, по состоянию на 18 часов явка избирателей на участки составила 76%. В общей сложности на Чукотке проголосовало 27 310 избирателей из 35 933 внесенных в избирательные списки.

Явка в муниципальных образованиях Чукотского автономного округа на 18.00 составила:

Провиденский район – 83,19% (1995 чел.);

Анадырский район – 82,7% (5150 чел.);

Чукотский район – 80,54% (2132 чел.);

Иультинский район – 80,07% (2945 чел.);

Билибинский район – 74,97% (4769 чел.);

Чаунский район – 77,14% (3634 чел.);

Городской округ Анадырь – 67,45% (6685 чел.).

В восьми населенных пунктах Чукотского автономного округа, по данным на 18 часов, была зафиксирована 100-процентная явка избирателей (села Ламутское, Чуванское, Краснено и Хатырка Анадырского района, Конергино и Ванкарем Иультинского района, Биллингс Чаунского района и Энурмино Чукотского района).

Жалоб и обращений в окружную Избирательную комиссию по поводу нарушений в ходе выборов не поступало.

Предварительные итоги выборов Президента Российской Федерации на Чукотке Избирательная комиссия Чукотского автономного округа планирует подвести в понедельник, 5 марта.

Голосование на выборах Президента России началось на Чукотке в 8.00 утра по местному времени. Проведение выборов в регионе обеспечивали более 400 человек. Кроме того, накануне на территории Чукотского автономного округа завершилось досрочное голосование в удаленных и труднодоступных местностях, в котором приняли участие более 1,8 тыс. человек.