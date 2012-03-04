В двух районах Приморья выборы президента оказались под угрозой срыва

ВЛАДИВОСТОК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В двух районах Приморского края возникли сложности с работой ряда избирательных участков, на голосовании по выборам президента РФ. Об этом, как передает корреспондент РИА «Восток-Медиа», сообщила в ходе брифинга председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладкких.

«У нас были некоторые сложности при организации работы на двух избирательных участках, в селе Поляны Дальнереченского района и селе Усачевка Хорольского района», - сообщила Татьяна Гладких.

По ее словам, в Поляны вечером 3 марта вышли из строя три дизельгенератора, и на избирательном участке было отключено электроснабжение. «Все неисправности были устранены в течение ночи, и в 8:00 по местному времени (1:00 по мск) участок приступил к работе», - отметила председатель комиссии.

А что касается второго проблемного участка, она пояснила, что в селе Усачевка был объявлен карантин в связи с заболеванием ящура. «Все оборудование и бюлетени были завезены на участок зарание, и после окончание голосования и подведения итогов, протокол будет передан карантинному посту, а оттуда его передадут в территориальную комиссию и далее по назначению», - подчеркнула Гладких.

Напомним, голосование в Приморском крае на выборах президента РФ началось в 8:00 по местному времени (1:00 мск) и будет продолжаться до 20:00 (13:00 мск). Его ход можно отслеживать через Интернет с помощью сайта http://webvybory2012.ru/. Это позволяют сделать установленные на избирательных участках веб-камеры.

В крае образованно 1589 избирательных участков. 1292 участка оснащены видеокамерами для наблюдения за ходом голосования. 222 участка находятся на морских судах. Кроме того, 12 участков открылись в воинских частях, 15 - в отдаленных районах, 38 - в больницах и санаториях, два - в СИЗО, один - в аэропорту и 48 в иных местах с временным пребыванием людей. Всего в Приморье зарегистрировано около 1 509 983 избирателя.