Виктор Ишаев: Выборы Президента России это определение пути развития Дальнего Востока

ХАБАРОВСК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор Ишаев прокомментировал нынешние президентские выборы в свете развития Дальнего Востока.

Полпред отметил, что основы для развития Дальнего Востока и Хабаровского края в частности, уже заложены, поэтому каждый человек должен прийти и отдать свой голос во имя будущего своей родины.

«Нужно продолжать создавать нормальные условия жизни, ведь к Дальнему Востоку власти давно уже повернулись лицом. В последнее время европейские страны испытывают серьезные экономические проблемы, что переориентировало многие государства, в том числе и Россию на Азиатско-Тихоокеанский регион, ведь соседние государства очень активно развиваются.

А через кого с ними сотрудничать – именно через Дальний Восток. К 2015 году в экономику ДФО придет 3, 3 триллиона рублей, а до 2025 года более 9 триллионов. Уже в разработке 28 крупнейших инфраструктурных проектов, благодаря которым появятся тысячи рабочих мест. Эту политику надо продолжать, и уже к 2022 году по экономическому росту мы догоним страны АТР, а к 2050 году сравняемся по уровню жизни», — сказал Виктор Ишаев.