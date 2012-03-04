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Posted 4 марта 2012, 02:51

Published 4 марта 2012, 02:51

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

Виктор Ишаев: Выборы Президента России это определение пути развития Дальнего Востока

4 марта 2012, 02:51
Полпред прокомментировал ход голосования на избирательных участках

ХАБАРОВСК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор Ишаев прокомментировал нынешние президентские выборы в свете развития Дальнего Востока.
Полпред отметил, что основы для развития Дальнего Востока и Хабаровского края в частности, уже заложены, поэтому каждый человек должен прийти и отдать свой голос во имя будущего своей родины.
«Нужно продолжать создавать нормальные условия жизни, ведь к Дальнему Востоку власти давно уже повернулись лицом. В последнее время европейские страны испытывают серьезные экономические проблемы, что переориентировало многие государства, в том числе и Россию на Азиатско-Тихоокеанский регион, ведь соседние государства очень активно развиваются.
А через кого с ними сотрудничать – именно через Дальний Восток. К 2015 году в экономику ДФО придет 3, 3 триллиона рублей, а до 2025 года более 9 триллионов. Уже в разработке 28 крупнейших инфраструктурных проектов, благодаря которым появятся тысячи рабочих мест. Эту политику надо продолжать, и уже к 2022 году по экономическому росту мы догоним страны АТР, а к 2050 году сравняемся по уровню жизни», — сказал Виктор Ишаев.

Артем Красиков
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#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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