Квартирные воры в Приморье поживились по-крупному

ВЛАДИВОСТОК. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В приморском городе Спасск-Дальний среди ночи двое 30-летних мужчин с козырька подъезда забрались на балкон, расположенный на втором этаже жилого дома. Разбив оконное стекло, злоумышленники проникли в квартиру. Здесь они поживились на славу: их добычей стали золотые украшения и деньги в сумме 25 000 рублей. Общий ущерб, причиненный владелице имущества, составил почти 200 тысяч рублей, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Наутро домой вернулась 32-летняя хозяйка квартиры. Увидев там следы непрошеных гостей, она сразу позвонила в полицию. Оперативники, прибывшие на место преступления, собрали все необходимые улики и вскоре задержали обоих подозреваемых – жителей села Черниговка Приморского края.

В ходе обыска по месту жительства домушников были обнаружены и изъяты все похищенные деньги и драгоценности. Сейчас в отношении участников криминального дуэта возбуждено уголовное дело по факту кражи. Предстоящая судимость станет для обоих нарушителей закона не первой: ранее каждый из них дважды привлекался к ответственности за кражи.



А.М.

Фото: http://www.sunhome.ru/wallpapers/52614

