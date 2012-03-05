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Posted 5 марта 2012, 00:10

Published 5 марта 2012, 00:10

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

Квартирные воры в Приморье поживились по-крупному

5 марта 2012, 00:10
Сюжет
Происшествие
Их добычей стали деньги и золото

ВЛАДИВОСТОК. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В приморском городе Спасск-Дальний среди ночи двое 30-летних мужчин с козырька подъезда забрались на балкон, расположенный на втором этаже жилого дома. Разбив оконное стекло, злоумышленники проникли в квартиру. Здесь они поживились на славу: их добычей стали золотые украшения и деньги в сумме 25 000 рублей. Общий ущерб, причиненный владелице имущества, составил почти 200 тысяч рублей, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Наутро домой вернулась 32-летняя хозяйка квартиры. Увидев там следы непрошеных гостей, она сразу позвонила в полицию. Оперативники, прибывшие на место преступления, собрали все необходимые улики и вскоре задержали обоих подозреваемых – жителей села Черниговка Приморского края.
В ходе обыска по месту жительства домушников были обнаружены и изъяты все похищенные деньги и драгоценности. Сейчас в отношении участников криминального дуэта возбуждено уголовное дело по факту кражи. Предстоящая судимость станет для обоих нарушителей закона не первой: ранее каждый из них дважды привлекался к ответственности за кражи.

А.М.
Фото: http://www.sunhome.ru/wallpapers/52614

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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