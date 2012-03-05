Повреждение теплосети в Биробиджане устраняется

Posted 4 марта 2012, 23:30
Published 4 марта 2012, 23:30
Modified 17 сентября 2022, 12:00
Updated 17 сентября 2022, 12:00
ВЛАДИВОСТОК. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Специалисты Хабаровской теплосетевой компании* (ХТСК, входит в ОАО «Дальневосточная генерирующая компания») совместно с ремонтно-восстановительными службами городских тепловых сетей устраняют последствия аварийной ситуации на тепловых сетях в городе Биробиджане (Еврейская автономная область).
Сегодня ночью, в 3 часа 10 минут, в результате отключения электрической энергии в городе, на Биробиджанской ТЭЦ произошла остановка оборудования и, как следствие, прекращение циркуляции теплоносителя на магистральных тепловых сетях города. В результате инцидента были повреждены сети муниципальных тепловых сетей. Подача тепловой энергии временно приостановлена на семи участках внутриквартальных сетей города. Без теплоснабжения временно остаются 49 жилых домов, 1 детское учреждение, 1 школа и 27 прочих учреждений.
На данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы и наладка режима работы магистральной сети «ТЭЦ-город».
Для локализации и ликвидации инцидента в Дальневосточной генерирующей компании создан штаб под руководством генерального директора Михаила Шукайлова. Аналогичный штаб создан на Биробиджанской ТЭЦ под председательством мэра Биробиджана Андрея Пархоменко, с участием главного инженера ДГК Евгения Брылёва и директора БТЭЦ Евгения Коростелёва, служб МЧС.
Пресс-служба ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК»)