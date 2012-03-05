Повреждение теплосети в Биробиджане устраняется

ВЛАДИВОСТОК. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Специалисты Хабаровской теплосетевой компании* (ХТСК, входит в ОАО «Дальневосточная генерирующая компания») совместно с ремонтно-восстановительными службами городских тепловых сетей устраняют последствия аварийной ситуации на тепловых сетях в городе Биробиджане (Еврейская автономная область).



Сегодня ночью, в 3 часа 10 минут, в результате отключения электрической энергии в городе, на Биробиджанской ТЭЦ произошла остановка оборудования и, как следствие, прекращение циркуляции теплоносителя на магистральных тепловых сетях города. В результате инцидента были повреждены сети муниципальных тепловых сетей. Подача тепловой энергии временно приостановлена на семи участках внутриквартальных сетей города. Без теплоснабжения временно остаются 49 жилых домов, 1 детское учреждение, 1 школа и 27 прочих учреждений.



На данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы и наладка режима работы магистральной сети «ТЭЦ-город».