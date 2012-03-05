Спортсмены ЕАО стали призерами дальневосточного турнира по тхэквондо

Posted 4 марта 2012, 21:42
Published 4 марта 2012, 21:42
Modified 17 сентября 2022, 12:00
Updated 17 сентября 2022, 12:00
БИРОБИДЖАН. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Спортивная делегация ЕАО успешно выступила в розыгрыше открытого Кубка Владивостока по тхэквондо. Об этом сегодня сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» президент Федерации тхэквондо ЕАО Виктор Когай.
«За победу боролись 360 спортсменов из Приморского края, Хабаровского края и Еврейской автономной области. Возраст участников – от 6 до 36 лет», - рассказал Виктор Когай.
Спортивную честь ЕАО защищали 11 спортсменов возрастного диапазона 10-16 лет. В своих весовых категориях завоевали золотые медали биробиджанец Владислав Ким и житель поселка Биракан Облученского района Сергей Пономарев.
Там же единоборцы ЕАО завоевали 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. В частности, успешно выступила во Владивостоке биробиджанка Виктория Пархоменко. 15-летняя спортсменка заняла второе место по формальным комплексам и третье – по спаррингу.
«В апреле пройдет открытое первенство ЕАО по тхэквондо. Для популяризации этого спортивного направления турнир планируется провести не в Биробиджане, а в Теплоозерске. Наши спортсмены из Облученского района имеют хорошие перспективы», - рассказал Виктор Когай.
Виктор Черненко
Фото с сайта http://upload.wikimedia.org