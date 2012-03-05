У Владивостока появится собственный флаг

ВЛАДИВОСТОК. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке завершился прием проектов флага города. Всего в блог главы города Игоря Пушкарёва и на электронную почту официального сайта администрации Владивостока поступило 87 вариантов флага Владивостока.

На предложение главы Владивостока принять участие в разработке флага города откликнулись не только блогеры и активные пользователи сети Интернет, но и люди старшего поколения.

В течение месяца присылаемые варианты в рабочем порядке рассматривались членами специально созданной рабочей группы по разработке проекта и положения флага Владивостокского городского округа.

"Одно из главных условий разработки проекта флага - строгое следование методическим рекомендациям по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований, утвержденным Геральдическим советом при Президенте РФ. В соответствии с данными рекомендациями флаг муниципального образования практически должен повторять герб, - отметила начальник отдела наград и геральдики управления государственной гражданской службы и кадров администрации Приморского края, член рабочей группы по разработке проекта и положения флага Владивостокского городского округа Марина Аникеева. - Авторы проектов подошли к разработке вариантов флага креативно, они взяли красивые, сочные цвета, поместили на полотнище детали, связанные с историей Владивостока. Однако эти детали отсутствуют на гербе. К сожалению, большинство авторов не пользовались данными рекомендациями".

Кроме того, не ко всем эскизам флага прилагается его подробное описание. Соблюдение таких условий необходимо в связи с тем, что флаг города должен быть утверждён Геральдическим советом и внесён в Геральдический регистр. Однако, как отметила председатель рабочей группы по разработке проекта и положения флага Владивостокского городского округа, заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева, все варианты флага будут рассматриваться и обсуждаться на заседании рабочей группы, которое пройдет в ближайшее время, - сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Владивостока.