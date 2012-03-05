В Якутии разбушевался железнодорожник

ВЛАДИВОСТОК. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мастера пути, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений.

Как установлено в ходе следствия, весной 2012 года в одном из служебных помещений станции Нерюнгри-пассажирская Республика Саха (Якутия) работники Беркатитской дистанции пути распивали спиртное.

При распитии спиртных напитков между монтером пути и его коллегами произошла ссора.

Решив отомстить обидчикам, обвиняемый взял у себя дома ружье МЦ-21 и патроны к нему, вернулся в помещение, где находились рабочие, и произвел 3 выстрела в сторону людей.

От полученного огнестрельного ранения головы один потерпевший скончался, другому - причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Указанные преступления совершены им в период условного осуждения за ранее совершенные угрозу убийством и незаконное хранение оружия.

В настоящий момент следствием собрана достаточная совокупность доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в суд. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщила официальный представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Наталья Салкина.

