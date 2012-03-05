Виктор Ишаев озвучил результаты президентских выборов в ДФО

ХАБАРОВСК. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Полномочный представитель Президента в ДФО Виктор Ишаев сегодня рассказал, как проголосовали дальневосточники на прошедших президентских выборах.

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа, в генеральную прокуратуру поступило ряд обращений, связанных в основном с административными нарушениями в ходе голосования, по всем заявлениям проводится проверка.

На данный момент за Владимира Путина проголосовали около 60 процентов дальневосточников при явке в 63,48 процента. За Председателя Правительства РФ уже по традиции больше всего проголосовали Чукотский автономный округ и республика Саха (Якутия) — 72, 64 и 70 процентов при явке избирателей 78 и 75 процентов соответственно.

На третьем месте неожиданно появилась Амурская область - 62, 83 процента за Путина, в Еврейской автономной области – 61, 59 процент, а на Камчатке около 60 процентов.

В Приморском крае Премьер набрал 57,53 процента голосов, хотя в самом Владивостоке процент гораздо ниже – 43 процента. Замыкает рейтинг Владимира Путина Сахалинская и Магаданская область, а также Хабаровский край – около 56 процентов.

«Надеюсь, что политика, проводимая Владимиром Путиным раньше, не изменится, ведь именно он принимал важнейшие решения для дальневосточников. Это касается и проведения и саммита АТЭС, получение гособоронзаказа, не стоит забывать также, что решение построить в Хабаровске Центр сердечнососудистой медицины принял тоже Путин. На сейсмоусиление зданий на Камчатке из федерального бюджета будут выделять по миллиарду рублей, о чем в марте с Председателем Правительства РФ будет проведено селекторное совещание», — сказал Виктор Ишаев.