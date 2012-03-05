Выбирать президента страны белогорцам показалось недостаточно

Posted 5 марта 2012, 08:17
Published 5 марта 2012, 08:17
Modified 17 сентября 2022, 12:00
Updated 17 сентября 2022, 12:00
БЕЛОГОРСК. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Белогорске сегодня подводят итоги не только президентской компании. Одновременно с выборами главы государства в воскресенье на избирательных участках горожане отвечали на четыре социально значимых вопроса. Несмотря на то, что положение о проведении такого плебесцита было разработано и принято еще в 2005 году, провели народное голосование впервые. Как сообщает белогорский телеканал «Город-ТВ», очереди возле народных комиссий собирались не меньше, чем к членам участковых избиркомов, выдающих бюллетени с фамилии кандидатов президента России.
Белогорцам предложили ответить на четыре социально значимых вопроса. Каким видите парк имени Дзержинского после реконструкции? Где установить мемориал воинской Славы? Нужно ли вводить школьную форму? Какой аттракцион купить в городской парк? Эти вопросы горожан явно волнуют. Мнения - разные.
- Парк имени Дзержинского должен быть зоной отдыха, - говорят одни.
- В городском парке необходимо то, чего нет - автодром, - отмечают другие.
- Все дети должны быть одинаковыми и красивыми. Выход - школьная форма, - считают третьи.
В городском опросе приняли участие несколько десятков тысяч белогорцев. Многие приходили семьями. В том числе глава Белогорска Станислав Мелюков. Он пришел на избирательный участок вместе с супругой.
- Судя по тому, что я увидел, думаю, что у нас все получилось. Люди довольны, улыбки на лицах. Если белогорцам понравится это мероприятие, разумеется, мы будем продолжать, - отметил глава Белогорска Станислав Мелюков.
За участие в народном голосовании каждому вручали памятные сувениры с логотипом «Я люблю Белогорск». Есть и еще один сюрприз для участников народного голосования - отрывная часть опросного листа является купоном для розыгрыша призов. Организаторы приготовили 500 ценных подарков, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на белогорский телеканал «Город-ТВ».
ИС
Фото с сайта tvs-media.ru