Выбирать президента страны белогорцам показалось недостаточно

БЕЛОГОРСК. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Белогорске сегодня подводят итоги не только президентской компании. Одновременно с выборами главы государства в воскресенье на избирательных участках горожане отвечали на четыре социально значимых вопроса. Несмотря на то, что положение о проведении такого плебесцита было разработано и принято еще в 2005 году, провели народное голосование впервые. Как сообщает белогорский телеканал «Город-ТВ», очереди возле народных комиссий собирались не меньше, чем к членам участковых избиркомов, выдающих бюллетени с фамилии кандидатов президента России.