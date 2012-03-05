Юные балерины из Владивостока покорили Северную Пальмиру

ВЛАДИВОСТОК. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Юные балерины из Владивостока стали победителями в одной из номинаций 3-го международного конкурса "Музыкальный мир", прошедшего в северной столице России.

Ежегодно конкурс проходит в разных городах и странах, в этом году "Музыкальный мир" приняла культурная столица России - город Санкт-Петербург.

С 17 по 21 февраля за первые места в номинациях "вокал", "инструментальная музыка", "хореография" и "театральный жанр" соперничали творческие коллективы из России, Белоруссии, Украины, Казахстана. Россию представили участники из Сибири, Заполярья, Урала, а Дальний Восток представили воспитанники хореографического отделения детской школы искусств Владивостока №6.

13 юных танцовщиц продемонстрировали классический танец. Номера "Класс-концерт" и "Сон звездочета" произвели впечатление на зрителей и жюри, присудивших коллективу 1-ое место.

"Члены жюри отметили высокий профессионализм и мастерство наших учениц, - говорит руководитель коллектива, преподаватель ДШИ №6 Надежда Дроздова. - Девочки занимаются хореографией по 5-6 лет, они неоднократно участвовали и завоевывали призовые места в городских, региональных и международных конкурсах и фестивалях. Однако "Музыкальный мир" - самый крупный и серьезный конкурс, в котором мы приняли участие. К тому же он проходил в культурной столице - Санкт-Петербурге, это добавило волнений".

Кроме участия в конкурсной программе и гала-концерте, воспитанницы ДШИ №6 посетили Академию Русского балета им.А.Я.Вагановой. Преподаватели академии провели для гостей из Владивостока экскурсию по зданию, дали открытый урок, мастер-класс, а также оценили мастерство балерин, отметив, что некоторые из них могут смело подавать документы и пытаться поступить на отделение "артист балета".

"Академия Русского балета им.А.Я.Вагановой основана в 18 веке, уже третье столетие из ее стен выходят великие артисты. Авдотья Истомина, Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Галина Уланова, Михаил Барышников - выпускники академии. То, что преподаватели отметили наших девочек, говорит об их высоком профессиональном уровне", - замечает Надежда Дроздова.

Поддержка муниципальных детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, а также поощрение талантливых и одаренных детей является одним из приоритетных направлений в работе городских властей. По распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва в муниципальных учреждениях дополнительного образования города ведутся текущие и капитальные ремонты. Основательный ремонт ведется и в ДШИ №6. Кроме того, с 1 января 2012 года на 30 процентов повышена зарплата преподавателей учреждений дополнительного образования.

Все эти меры позволяют сохранять высокий профессионализм педагогов и создавать комфортные условия для талантливых детей,- сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Владивостока.

