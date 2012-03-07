Астрологический прогноз для жителей Дальнего Востока с 8 по 14 марта

Posted 7 марта 2012, 00:27
Published 7 марта 2012, 00:27
Modified 17 сентября 2022, 12:00
Updated 17 сентября 2022, 12:00
ВЛАДИВОСТОК. 7 марта. ВОСТОК-МЕДИА - ОВНЫ (21 марта - 20 апреля)
Осмотрительность становится надежной опорой в новых начинаниях. Особенно, если это касается денежных вложений. Вас ждут перемены, нередко связанные с работой, окружением, образом жизни. Не исключена поездка.
ТЕЛЬЦЫ (21 апреля - 21 мая)
Неожиданно для других изменится ваша тактика поведения и в работе, и среди друзей. Вы способны на решительные перемены. Вы будете источником поворотных моментов для других людей. Удача ждет вас вдали от дома.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы отодвинете от себя все лишнее, в том числе и ненужные контакты. Вы будете заняты вопросом, который решит многое в перспективном планировании вашей жизни. В большей степени вам придется быть организатором, нежели простым исполнителем.
РАКИ (22 июня - 22 июля)
Вы будете настроены на изменение образа жизни, смену занятости. И у вас это получится. Однако и потрудиться тоже придется. Вероятно хорошее предложение о сотрудничестве со стороны знакомых. Наметятся хорошие перспективы для роста карьеры.
ЛЬВЫ (23 июля - 22 августа)
Вы не заинтересованы в излишнем внимании извне. Кроме того вас могут настораживать чужие вопросы. Возможно, в ваш адрес последуют упреки, претензии. С большим трудом вам удастся уйти от конфликта. Эмоциональный фон будет повышенным.
ДЕВЫ (23 августа - 22 сентября)
Вы будете устанавливать контакт с теми, кто может стать полезным в эти дни. Хитрость будет только способствовать укреплению ваших позиций. Душевное состояние нельзя назвать благополучным, впрочем, как и физическое.
ВЕСЫ (23 сентября - 23 октября)
Вы можете почувствовать физическую усталость, перенасыщенность общением. Возможна хлопотная поездка. Вы будете вынуждены держать в голове множество мелких деталей, от которых будут зависеть успехи предстоящего периода.
СКОРПИОНЫ (24 октября - 22 ноября)
Вы решительно откажетесь от непродуктивных разговоров или просто сплетен. Вас ждут замечательные встречи с хорошими друзьями, которым вы сумеете быть полезными. Это период достижения и подтверждения определенного этапа развития.
СТРЕЛЬЦЫ (23 ноября - 21 декабря)
Вновь вы будете вынуждены преодолевать новые барьеры, воздвигнутые по прихоти судьбы. То, что казалось таким близким, становится многократно далеким. Вы неизбежно станете искать поддержки у людей, возможности которых на порядок выше.
КОЗЕРОГИ (22 декабря - 18 января)
Вы проявите беспокойство о тех, кто тревожит сердце. Родственники и друзья ощутят на себе ваше внимание, заботу. Впрочем, к вашей персоне также будет обращено внимание близких. Ваше отношение к жизни будет не лишено романтизма.
ВОДОЛЕИ (19 января - 18 февраля)
Вы преодолеете некий рубеж, после которого откроются новые перспективы, новые возможности. Хорошие новости ждут вас от лица противоположного пола. Недавняя встреча положит начало кратковременной дружбе.
РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)
Вы будете входить в привычный жизненный ритм, возвращаясь к делам, оставленным на время. Многим суждено вернуться из отпуска, другие будут встречать отсутствовавших родственников. Появится повод выглядеть более выигрышно в глазах окружающих.