Астрологический прогноз для жителей Дальнего Востока с 8 по 14 марта



КОЗЕРОГИ (22 декабря - 18 января)

Вы проявите беспокойство о тех, кто тревожит сердце. Родственники и друзья ощутят на себе ваше внимание, заботу. Впрочем, к вашей персоне также будет обращено внимание близких. Ваше отношение к жизни будет не лишено романтизма.