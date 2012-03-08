Во Владивостоке уличная замарашка превратится в истинную леди

Posted 8 марта 2012, 02:55
Published 8 марта 2012, 02:55
Modified 17 сентября 2022, 12:00
Updated 17 сентября 2022, 12:00
ВЛАДИВОСТОК. 8 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке 8 марта произойдет обыкновенное чудо.
Сотворить его помогут звезды Московской оперетты заслуженные артисты России Валентина Белякова, Валентина Желудева и Владимир Николаев. На сцене ДК профсоюзов они представят мюзикл Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди». Этот классический сюжет наверняка помнят все: знаменитый профессор Генри Хиггинс заключает пари со своим другом, что сможет превратить безграмотную уличную цветочницу Элизу в настоящую леди…
Зрителей ждут 8 марта в ДК профсоюзов (ул.Светланская, 147) в 18.00.
Фото: кадр из фильма «Моя прекрасная леди»