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Posted 8 марта 2012, 02:55

Published 8 марта 2012, 02:55

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

Во Владивостоке уличная замарашка превратится в истинную леди

8 марта 2012, 02:55
Это "обыкновенное чудо" произойдет 8 марта

ВЛАДИВОСТОК. 8 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке 8 марта произойдет обыкновенное чудо.
Сотворить его помогут звезды Московской оперетты заслуженные артисты России Валентина Белякова, Валентина Желудева и Владимир Николаев. На сцене ДК профсоюзов они представят мюзикл Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди». Этот классический сюжет наверняка помнят все: знаменитый профессор Генри Хиггинс заключает пари со своим другом, что сможет превратить безграмотную уличную цветочницу Элизу в настоящую леди…
Зрителей ждут 8 марта в ДК профсоюзов (ул.Светланская, 147) в 18.00.
Фото: кадр из фильма «Моя прекрасная леди»

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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