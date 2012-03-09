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Posted 8 марта 2012, 23:24

Published 8 марта 2012, 23:24

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

У российских полицейских появятся новые обязанности

8 марта 2012, 23:24
Сюжет
Происшествие
Соответствующий приказ МВД уже опубликован

ВЛАДИВОСТОК. 9 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Полицейские будут доставлять в медучреждения пьяных, оказавшихся в общественных местах.
Об этом следует из приказа МВД, который опубликован в "Российской газете".
Речь в приказе идет о гражданах, находящихся на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, неспособных самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.
Согласно документу, полицейские обязаны выявлять пьяных, вызывать бригаду "скорой помощи", при необходимости самостоятельно оказывать им первую помощь. Если бригада "скорой помощи" не может доставить пьяного в медучреждение, сотрудники полиции должны доставить его в больницу на служебном транспорте.
Также полицейские, доставившие нетрезвого гражданина в больницу, обязаны обеспечивать безопасность медработников. Если показаний к госпитализации нет, нетрезвые граждане, совершившие правонарушения, доставляются сотрудниками полиции в дежурные части территориальных органов МВД России.

Фото: ИТАР-ТАСС

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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