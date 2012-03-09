У российских полицейских появятся новые обязанности

ВЛАДИВОСТОК. 9 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Полицейские будут доставлять в медучреждения пьяных, оказавшихся в общественных местах.

Об этом следует из приказа МВД, который опубликован в "Российской газете".

Речь в приказе идет о гражданах, находящихся на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, неспособных самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Согласно документу, полицейские обязаны выявлять пьяных, вызывать бригаду "скорой помощи", при необходимости самостоятельно оказывать им первую помощь. Если бригада "скорой помощи" не может доставить пьяного в медучреждение, сотрудники полиции должны доставить его в больницу на служебном транспорте.

Также полицейские, доставившие нетрезвого гражданина в больницу, обязаны обеспечивать безопасность медработников. Если показаний к госпитализации нет, нетрезвые граждане, совершившие правонарушения, доставляются сотрудниками полиции в дежурные части территориальных органов МВД России.