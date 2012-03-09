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Posted 8 марта 2012, 23:28

Published 8 марта 2012, 23:28

Modified 17 сентября 2022, 11:59

Updated 17 сентября 2022, 11:59

Все ваши "тайные места" давным-давно известны лихим людям

8 марта 2012, 23:28
В этом еще раз на своем печальном опыте убедилась жительница Владивостока

ВЛАДИВОСТОК. 9 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Ранние часы для злоумышленников удобны тем, что горожане в это время покидают свои жилища - все спешат на работу.
Статистика показывает, что квартирные воры выставляют двери, подбирают к замкам ключи и проникают в жилище через форточки и балконы. Причем часто квартирные кражи происходят по вине самих же хозяев: то двери забудут закрыть, то окно или балкон оставят открытыми. Но до сих пор есть такие беспечные граждане, кто оставляет ключи под ковриком или в почтовом ящике.
Причем в определении нужного ящика или коврика совсем не обязательно иметь какой-то особый дар предвидения. Злоумышленники методически поднимают все коврики и заглядывают в каждый почтовый ящик. Да конечно, в первом осматриваемом подъезде эти поиски успехом могут и не увенчаться, но здесь срабатывает поговорка про лежачий камень. Не повезло с первым подъездом - повезет со вторым, если не со вторым - так с третьим. Как говорится, пока не перевелись на свете простаки.
На днях в полицию обратилась молодая женщина и сообщила о краже вещей из собственной квартиры в центре Владивостока. По словам потерпевшей, поздно вечером она, как обычно, возвратилась с работы. Женщина не сразу поняла, что в дом проник вор – в помещении не было никакого беспорядка, все вещи находились на своих местах. Только ближе к полуночи дама обнаружила пропажу дорогостоящего ноутбука. Полицейские установили, что запасные ключи девушка хранила в почтовом ящике. Естественно, при осмотре, ключей в «надежном» месте не оказалось.
Другая владелица частного дома в пригороде Владивостока хранила ключи под дверным ковриком. Когда в один из дней обнаружила, что стала жертвой домушников, искренне удивилась, что воришки нашли ее «тайник».
Полицейские предупреждают, что никогда не стоит забывать о мерах предосторожности, которые помогают защищать жилье от незваных гостей. И не стоит искушать преступников предложением поживиться в вашей квартире. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе полиции УМВД России по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости
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