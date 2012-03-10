Почему мужчины бросают женщин?

1. Вы стали неинтересной для своего мужчины.

Любая женщина может стать для мужчины не интересной как в сексе, так и в разговоре. Мужчины всегда ищут если не идеал, то хотя бы ту женщину, с которой приятно поговорить и хорошо в постели. Если мужчина хочет завести с вами длительные отношения, то ему нужна в меру умная дама.

Женщина никогда не должна показывать, что она умнее своего мужчины, но также она и не должна быть полной глупышкой. Женщина должна быть актрисой для своего мужчины и быть для него такой, какой он хотел бы ее видеть. В сексе также будьте осторожны. Вы не должны быть сильно скованной, так как ему может это наскучить, и он пойдет налево. Но также не будьте сильно активной, так как он может подумать, что у вас было слишком много мужчин.