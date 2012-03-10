Posted 10 марта 2012, 01:10
Published 10 марта 2012, 01:10
Modified 17 сентября 2022, 11:59
Updated 17 сентября 2022, 11:59
ВЛАДИВОСТОК. 10 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Наверное, каждая женщина хотя бы раз задавала себе вопрос: почему ее бросил любимый мужчина? И каждая может сама себе ответить, сказав, что он просто хотел от нее невозможное и искал придуманный ему идеал. Но так ли все это на самом деле? Быть может, причины, почему мужчины бросают женщин, кроются в них самих? Давайте попытаемся понять все причины, почему мужчины бросают женщин, пишет ресурс www.allwomens.ru.
1. Вы стали неинтересной для своего мужчины.
Любая женщина может стать для мужчины не интересной как в сексе, так и в разговоре. Мужчины всегда ищут если не идеал, то хотя бы ту женщину, с которой приятно поговорить и хорошо в постели. Если мужчина хочет завести с вами длительные отношения, то ему нужна в меру умная дама.
Женщина никогда не должна показывать, что она умнее своего мужчины, но также она и не должна быть полной глупышкой. Женщина должна быть актрисой для своего мужчины и быть для него такой, какой он хотел бы ее видеть. В сексе также будьте осторожны. Вы не должны быть сильно скованной, так как ему может это наскучить, и он пойдет налево. Но также не будьте сильно активной, так как он может подумать, что у вас было слишком много мужчин.
2. Несовместимость характеров.
Вы вроде устраиваете своего мужчину во всем, но у вас очень часто возникают скандалы. Вы никак не можете пойти на компромисс и не идете вашему мужчине на уступки. И тогда есть один только выход - расстаться. Мужчина по природе всегда является лидером, и он хочет, чтобы женщина уступала ему в конфликтных ситуациях. Вы должны решить для себя дорог ли вам нынешний партнер, если дорог, то вам придется уступить.
3. Несдержанность женщины.
Каждая женщина должна уметь себя контролировать. Ни один мужчина не захочет жить с непредсказуемой женщиной, которая может наделать глупостей. Вы не должны вести себя неадекватно, особенно - в общественных местах.
4. Если женщина вела распутный образ жизни.
Если женщина в молодости вела распутный образ жизни, то она вряд ли сможет найти себе хорошего спутника. Ведь рано или поздно мужчина может узнать о ее бурном прошлом. Ни один мужчина не захочет быть в жизни женщины 52-м. И вряд ли какой-то мужчина захочет быть с женщиной, с которой его знакомые были в сексуальном контакте.
5. Не используйте мужчину как отдушину.
Женщина не должна рассказывать мужчине про все свои проблемы, про заботы и трудности. Вы должны соблюдать меру во всем. Вы должны чувствовать, что стоит говорить мужчине, а что - нет. Лучше всего поделитесь происходящими событиями в своей жизни с вашей подругой. Только подруга сможет выслушать все на свете и насладиться подобными разговорами. Мужчины ищут тихую и спокойную женщину. Им совсем не интересно, что вы купили и в каких количествах. Не забывайте, что мужчина - это не ваша подруга.
6. Женщина перестает ухаживать за собой.
Мужчины всегда обращают на внешность женщины внимание. И если женщина перестает ухаживать за собой, у мужчины пропадает интерес к ней Вы всегда должны радовать и поражать своей красотой и вкусом своего мужчину. Не забывайте следить за собой, все в ваших руках!
7. Использование мужчины в качестве кошелька.
Всем мужчинам нравится ухаживать за женщиной. Они с удовольствием сходят с вами в ресторан, купят цветы, подарят дорогие вещи, но взамен они просто только секс и любовь. А самой важное для мужчин - это чувствовать вашу любовь, так как секс можно купить и за деньги. Очень часто женщины тянут из мужчин деньги. Мужчина в таких случаях перестает чувствовать и видеть вашу любовь. Если вы хотите, чтобы мужчина баловал вас и давал вам деньги, вы должны в первую очередь показать, что любите его. Старайтесь не прямо говорить мужчине, чтоб он купил вам ту или иную вещь, а просто намекните ему.
8. Женщина прямо дает знать мужчине, что хочет выйти замуж.
Если мужчина чувствует, что хочет на вас жениться, он об этом прямо скажет и тянуть не будет. Ни в коем случае не надо торопить события и постоянно говорить мужчине, когда же он возьмет вас в жены? Таким образом, вы можете просто спугнуть вашего партнера.
9. Измена женщины.
Каждая женщина должна знать, что мужчины могут простить все женщине, но никогда не простят ей измену. Если вас что-то не устраивает в мужчине, лучше сказать ему все прямо, чем доводить семью до скандала или просто расстаться.
10. Жена зарабатывает больше мужа.
Мужчина всегда считался во все времена добытчиком. И крайне редко можно найти мужчину, которому понравится, что его жена зарабатывает больше чем муж. А происходит это, потому что мы женщины постоянно начинаем упрекать наших мужчин, что мы лучше, чем они, что если бы не мы, семья жила бы в полной нищете. Вряд ли какому-то мужчине понравится все это выслушивать, рано или поздно мужчина уходит из семьи и находит ту женщину, которая соответствует его среднему уровню.
Если же женщина зарабатывает больше мужа, никогда не стоит его упрекать и развивать в мужчине комплекс неполноценности.
А.М.
Фото: http://world4women.ru/relationship/pochemu-muzhchiny-brosayut-zhenshhin-chto-delat-v-takoj-situacii.html