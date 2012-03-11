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Posted 11 марта 2012, 00:47

Published 11 марта 2012, 00:47

Modified 17 сентября 2022, 11:59

Updated 17 сентября 2022, 11:59

Из-за остановки Транссиба приморцам о движении поездов нужно узнавать в справочных вокзалов

11 марта 2012, 00:47
На месте столкновения составов повреждено полотно и снесено 4 опоры ЛЭП

ВЛАДИВОСТОК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Для оценки обстановки в 11.00 (хбр) из Хабаровска в район схода железнодорожных вагонов в Смидовичском районе Еврейской АО вылетел вертолёт Ми-8 Дальневосточного авиационно-спасательного центра МЧС России с оперативной группой ДВРЦ МЧС России.
11 марта 2012 года в 09.08 (хбр) в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Еврейской автономной области поступило сообщение об аварии в районе железнодорожной станции Аур Смидовичского района. По предварительным данным, в результате столкновения двух железнодорожных составов, перевозивших уголь, с рельс сошло 29 вагонов и один электровоз. Кроме этого, имеется повреждения около 350 метров железнодорожного полотна и 4 опор ЛЭП.
В результате аварии пострадало два человека из бригады электропоезда. Они госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. Угрозы возгорания угля нет.
На место происшествия прибыла оперативная группа Главного управления МЧС России по ЕАО. Также работают спасатели Профессионального аварийно-спасательного формирования ЕАО, пожарные, психологи МЧС России, сотрудники полиции, медики и другие службы. Для проведения аварийно-восстановительных работ в район происшествия прибыли 3 восстановительных поезда и со станции Биробиджан-1, Хабаровск и Облучье. Причины аварии устанавливаются.
В настоящее время движение железнодорожных составов на данном участке приостановлено. О расписании движения поездов необходимо уточнять дополнительно в справочных службах железнодорожных вокзалов, сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в ДВРЦ.
Проводится расследование инцидента.
НК

#Денис Объедкин#Новости
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