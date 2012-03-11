Прокурор Хабаровска напомнил "Самбери" о нарушении закона

ХАБАРОВСК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Прокурор Хабаровска потребовал устранить нарушения закона при исполнении судебных решений о демонтаже горючих композитных алюминиевых панелей с фасада гипермаркета «Самбери».

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в краевой прокуратуре, отделом судебных приставов по Хабаровскому району до настоящего времени не исполнено исполнительное производство о возложении на ООО «Эксмо» обязанности демонтировать горючие композитные алюминиевые панели с фасада здания гипермаркета «Самбери», расположенного по улице Трехгорной и заменить их новыми, отвечающим требованиям пожарной безопасности.

Так, в нарушение Федерального закона «О судебных приставах», работа по принудительному исполнению указанного судебного решения фактически началась лишь по истечении двухмесячного срока с момента возбуждения производства, полные и своевременные меры по исполнению судебного решения не принимались.

Допущенные нарушения явились следствием, в том числе и низкой требовательности со стороны руководства ОСП по Хабаровскому району к соблюдению действующего законодательства, что влечет за собой неэффективность мер исполнительного характера и создает угрозу гарантиям государственной защиты конституционных прав и свобод граждан.

В этой связи прокурор города Главному судебному приставу по Хабаровскому краю внес представление об устранении нарушений законодательства об исполнительном производстве, которое в настоящее время находится на рассмотрении.