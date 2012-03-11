В ЕАО будут судить беглеца из колонии

БИРОБИДЖАН. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Прокуратура Биробиджан направила в суд уголовное дело в отношении заключенного, совершившего побег из колонии-поселения. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в прокуратуре ЕАО.

Гражданин был осужден приговором Омутинского районного суда Тюменской области за тайное хищение чужого имущества и отбывал наказание в виде лишения свободы в биробиджанской колонии-поселении. Установлено, что в ночь накануне новогодних праздников он покинул свое рабочее место, расположенное на территории колонии.

Несмотря на то, что осужденный является жителем Биробиджана, он направился в Амурскую область. В пути он обморозил конечности ног. Беглец добрался на попутной машине в соседнюю область, где в одной из больниц ему ампутировали пальцы», - рассказали работники прокуратуры.

За преступление, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание), в отношении осужденного было возбуждено уголовное дело. С утвержденным обвинительным актом оно направлено в суд для рассмотрения и вынесения приговора.