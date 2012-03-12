Анонсы и памятные даты 12 марта от РИА "Восток-Медиа"

ВЛАДИВОСТОК. 12 марта в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю (ул. Суханова,3) состоится брифинг по теме: «Меры безопасности на водных акваториях Приморского края», который проведет главный государственный инспектор Приморского края по маломерным судам Леонид Маковецкий. Начало в 9.30.

ВЛАДИВОСТОК. 12 марта в 19.00 в кинозале Духовно-просветительского центра Казанского храма Владивостока планируется провести онлайн-видеоконференцию с участием современных православных писателей. Авторы расскажут о том, какие вопросы особенно интересуют сегодня читателей духовной литературы. В рамках встречи пройдёт выставка православной книги. Мероприятие приурочено ко Дню православной книги, который отмечается 14 марта.

ВЛАДИВОСТОК. 12 марта с 14.00 до 15.00 в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» во Владивостоке» (ул. Жигура, 11, второй этаж)

Будет работать круглый стол на тему: «Безопасность объектов саммита с точки зрения Ассоциации структур безопасности Дальневосточного федерального округа».

ХАБАРОВСК. 12 - 18 марта в Хабаровске пройдут Дни православной книги, которые откроются в хабаровской епархии семинаром для библиотекарей «Память духовная: новые издательские проекты по истории православия на Дальнем Востоке». В Дальневосточной государственной научной библиотеке откроется выставка одной книги – «Острожская библия», которая датирована 1581 годом и находится в фондах библиотеки.

Хабаровский краеведческий музей имени Н.Гродекова проведет в эти дни выставку продажу православной литературы «Книги, которые меняют жизнь». Запланирован и ряд других мероприятий.

ХАБАРОВСК. 12-14 марта Дальневосточный государственный гуманитарный университет и творческий центр «Коктейль» проводят Х открытый вокальный конкурс «Весна поёт - 2012». Гала-концерт конкурса состоится 14 марта в 17.00 в актовом зале ДВГГУ.

БЛАГОВЕЩЕНСК. 12 марта пройдут публичные слушания по проекту решения Благовещенской гордумы «О внесении изменений в Устав муниципального образования города Благовещенска». Обсуждение проекта решения в рамках публичных слушаний начнется 16.00 по адресу: ул. Ленина, 80 (актовый зал).

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 12 марта в областном центре пройдет бесплатный семинар «Практика применения современного налогового законодательства». Начало в 12.00 в зале заседаний администрации города.