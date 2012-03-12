Анонсы и памятные даты 12 марта от РИА "Восток-Медиа"

Posted 11 марта 2012, 20:35
Published 11 марта 2012, 20:35
Modified 16 августа 2022, 19:40
Updated 16 августа 2022, 19:40
ВЛАДИВОСТОК. 12 марта в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю (ул. Суханова,3) состоится брифинг по теме: «Меры безопасности на водных акваториях Приморского края», который проведет главный государственный инспектор Приморского края по маломерным судам Леонид Маковецкий. Начало в 9.30.
ВЛАДИВОСТОК. 12 марта в 19.00 в кинозале Духовно-просветительского центра Казанского храма Владивостока планируется провести онлайн-видеоконференцию с участием современных православных писателей. Авторы расскажут о том, какие вопросы особенно интересуют сегодня читателей духовной литературы. В рамках встречи пройдёт выставка православной книги. Мероприятие приурочено ко Дню православной книги, который отмечается 14 марта.
ВЛАДИВОСТОК. 12 марта с 14.00 до 15.00 в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» во Владивостоке» (ул. Жигура, 11, второй этаж)
Будет работать круглый стол на тему: «Безопасность объектов саммита с точки зрения Ассоциации структур безопасности Дальневосточного федерального округа».
ХАБАРОВСК. 12 - 18 марта в Хабаровске пройдут Дни православной книги, которые откроются в хабаровской епархии семинаром для библиотекарей «Память духовная: новые издательские проекты по истории православия на Дальнем Востоке». В Дальневосточной государственной научной библиотеке откроется выставка одной книги – «Острожская библия», которая датирована 1581 годом и находится в фондах библиотеки.
Хабаровский краеведческий музей имени Н.Гродекова проведет в эти дни выставку продажу православной литературы «Книги, которые меняют жизнь». Запланирован и ряд других мероприятий.
ХАБАРОВСК. 12-14 марта Дальневосточный государственный гуманитарный университет и творческий центр «Коктейль» проводят Х открытый вокальный конкурс «Весна поёт - 2012». Гала-концерт конкурса состоится 14 марта в 17.00 в актовом зале ДВГГУ.
БЛАГОВЕЩЕНСК. 12 марта пройдут публичные слушания по проекту решения Благовещенской гордумы «О внесении изменений в Устав муниципального образования города Благовещенска». Обсуждение проекта решения в рамках публичных слушаний начнется 16.00 по адресу: ул. Ленина, 80 (актовый зал).
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 12 марта в областном центре пройдет бесплатный семинар «Практика применения современного налогового законодательства». Начало в 12.00 в зале заседаний администрации города.
ВЛАДИВОСТОК. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА – 12 марта - День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ.
12 марта 1920 года во Владивостоке широко отмечался «День пролеткульта». С помощью лекций, концертов, спектаклей был организован кружечный сбор на нужды пролетарской культуры. Для оформления праздника разработали грандиозный проект декоративного убранства города. Например, городская тюрьма на Партизанском проспекте была украшена большим алым бантом и плакатом в память о пострадавших за политические убеждения.
12 марта 1925 года родился Александр Андреевич Сергин - геолог. Участник Великой Отечественной войны. С 1948 года - на Колыме, в поселке Хасын. Самодеятельный художник, камнерез, работает в сложной технике флорентийской мозаики. С 1985 г. принимает участие в областных, республиканских и международных выставках. В 1987 г. на выставке ВДНХ получил 3-ю премию и звание лауреата. Был отмечен на II и III Всесоюзных фестивалях народного творчества. Награжден боевыми и трудовыми орденами и медалями.
12 марта 1983 года в корпусодостроечном цехе Дальзавода начала действовать роботизированная автоматическая линия, заменившая стропальщиков, разметчиков и подсобных рабочих. В цехах стали действовать автоматические манипуляторы: в доках - на очистке корпусов судов, на участках гальванопокрытий, изготовлении мелких фланцев и гаек, электродов для электросварочных работ.
1899 - Состоялся первый в нашей стране международный хоккейный матч. Это произошло в Петербурге, на льду Малой Невы. Играла отечественная команда «Спорт» и команда англичан, проживавших в российской столице. 4:4.
1913 - Столицей Австралии стала Канберра.
1920 - Окончание советско-финляндской войны. По подписанному в Москве мирному договору граница была отодвинута на 150 км от Ленинграда, военно-морская база на полуострове Ханко на 30 лет передавалась СССР.
1936 – СССР и Монголия подписали договор о военном союзе против Японии.
Именинники: Макар, Нисон, Прокофий, Степан, Тимофей, Юлиан.