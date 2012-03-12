"Берингия-2012" прошла четверть дистанции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Нарта к нарте финишировали накануне, 11 марта, два лидера «Берингии-2012». Каюры Андрей Семашкин из Петропавловска и Владислав Ревенок из Эссо преодолели 79 километров третьего этапа гонки с разницей в три минуты.

Немного отстал от соперников Андрей Притчин из Караги, его упряжка третьей пересекла финишную черту в селе Верхнее Хайрюзово. Николай Левковский после первого этапа «Эссо – Анавгай - КП «Янпат» снял с гонки самую ленивую собаку, и его упряжка стала нагонять лидеров «Берингии-2012».

Однако финиш третьего этапа не повлиял на результаты общего зачета. По итогам трёх этапов гонки по-прежнему лидирует Семашкин. Ревенок отстает от него на час и восемь минут. Притчин и Левковский - почти на два. Среди трёх женщин лучший результат у Маргариты Байшуаковой - её упряжка бежит в первой шестерке.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2012» стартовала из Эссо 9 марта. 16 упряжкам предстоит преодолеть 1 100 километров. За три этапа каюры прошли более 230 километров по бескрайним и безлюдным просторам корякской тундры. Сегодня утром упряжки вышли на старт четвертого: Верхнее Хайрюзово – Усть-Хайрюзово. Этап самый короткий – 38 километров.

В Усть-Хайрюзово впервые в истории гонки каюры останутся на ночлег: оргкомитет «Берингии-2012» принял такое решение, чтобы жители села могли подольше пообщаться с каюрами, а сами спортсмены получили полноценную передышку перед серьёзным броском. После двух коротких этапов участникам гонки предстоит сложнейший двухдневный переход через тундру из Коврана в Седанку общей протяженностью в 130 километров.

Финиш гонки запланирован на 26 марта в Оссоре. Победитель получит приз губернатора - снегоход.

Вера Ступникова, пресс-секретарь гонок «Берингия».