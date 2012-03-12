Энергетики Магадана реконструируют подстанцию "Оротукан"

Posted 12 марта 2012, 01:06
Published 12 марта 2012, 01:06
Modified 17 сентября 2022, 11:58
Updated 17 сентября 2022, 11:58
МАГАДАН. 12 марта. «Восток-Медиа» – Энергетики Магадана начинают реконструкцию подстанции 220 кВ «Оротукан» в Ягоднинском районе Колымы.
Энергобъект обеспечат дополнительным оборудованием: современными высоковольтными элегазовыми выключателями, разъединителями с полимерной изоляцией и моторным приводом. Кроме того, здесь установят новые устройства автоматики, релейной защиты и связи, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ОАО «Магаданэнерго».
Реконструкция подстанции необходима для подключения к энергосистеме первых двух гидрогенераторов строящейся Усть-Среднеканской ГЭС, мощность каждого - 84,5 мегаватта. Сроки выполнения работ крайне сжатые. Уже в декабре этого года, с вводом агрегатов гидроэлектростанции, ОАО «Магаданэнерго» планирует включить одну из связующих ВЛ 220 кВ. Полностью реконструкция подстанции «Оротукан» завершится в 2013 году.
А.М.