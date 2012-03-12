Глава Роскосмоса мог получить ранения в результате банальной драки

Информации о том, кто нанес травмы главе Роскосмоса, пока нет. По одним данным, обидчика Поповкина разыскивает полиция. По другой версии, в конфликт с начальником мог быть вовлечен замгенерального директора ФГУП "Звездный" Александр Парамонов, который также обратился к врачам за помощью в связи с сотрясением мозга и переломом носа.

Впрочем, Парамонов свою причастность к драке Поповкина отрицает - по его словам, он был вовлечен в совершенно иную потасовку. "Моя ситуация никак не связана с тем, что произошло с Владимиром Александровичем, - приводит Life News заявление Парамонова, сделанное для полиции. - Поповкин - это большой начальник. Он меня, наверное, даже не знает. О том, что он тоже в больнице, я узнал только сегодня".

Парамонов рассказал, что 6 марта в 22:30, уходя с работы, он неожиданно услышал слишком громкую музыку, разносящуюся из одного из кабинетов. "Я работаю в Роскосмосе на Щепкина, 42 заместителем начальника Центра "Звездный". Мне показалось неприличным, что у нас в помещении кто-то так громко включил музыку. Я постучал в дверь несколько раз, но мне не открыли и не ответили", - пояснил Парамонов. Однако вскоре его сослуживец - начальник отдела снабжения Руслан Аминов - выскочил из кабинета и набросился на него с кулаками. "Он нанес мне четыре удара по лицу. Я пытался дать сдачи, но администратор нашего ресторана Марина Коренева, которая оказалась рядом, меня оттаскивала и пыталась нас разнять".

Пострадавший лишь утром обнаружил, что у него болит все лицо, и обратился в поликлинику. Там, по его версии, ему вызвали скорую и госпитализировали. Сейчас он размышляет, как поступить: "Я пока не решил, как буду действовать. С одной стороны я, как ответственное лицо, должен заявить на него и инициировать уголовное дело".