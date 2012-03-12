Глава Роскосмоса мог получить ранения в результате банальной драки

Posted 12 марта 2012, 06:59
Published 12 марта 2012, 06:59
Modified 17 сентября 2022, 11:58
Updated 17 сентября 2022, 11:58
ВЛАДИВОСТОК. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА - История с госпитализацией главы Федерального космического агентства Владимира Поповкина обрастает новыми подробностями. Как удалось выяснить журналистам, причиной появления на голове руководителя Роскосмоса загадочных рваных ран могла стать банальная драка во время застолья, устроенного в стенах агентства. Согласно официальной версии, напомним, глава Роскосмоса попросту переутомился: из-за этого он упал и ударился головой, объяснила пресс-секретарь ведомства.
Информация о том, что Поповкин оказался в госпитале Бурденко в состоянии средней тяжести, появилась еще 8 марта. Подробности произошедшего стали известны только в воскресенье: по словам одного из высокопоставленных сотрудников космического агентства, его начальник отмечал с коллегами женский праздник в одном из VIP-залов Роскосмоса 6 марта, сразу после завершения работы коллегии по итогам 2011 года, пишет "Московский комсомолец".
В ходе застолья возник неприятный инцидент, предположительно, из-за женщины, в результате чего Поповкин подрался с одним из присутствовавших на мероприятии. По другой версии, драка произошла вне здания Роскосмоса. Это в принципе немного смягчает вину, поскольку употреблять на рабочем месте и вне его - это разные вещи, отмечает газета.
Накануне пресс-служба Роскосмоса распространила скупую информацию о данном инциденте: "В настоящий момент состояние здоровья Владимира Поповкина не вызывает у медиков опасений и характеризуется как стабильно хорошее. Процесс его выздоровления займет несколько дней". В агентстве подчеркивают, что здоровье руководителя пошатнулось из-за большой нервной нагрузки и длительных командировок. Полномочия Поповкина временно делегированы статс-секретарю Виталию Давыдову.
Так или иначе, руководитель Федерального космического агентства появился рано утром 7 марта в госпитале Бурденко, куда его доставила прямо от здания Роскосмоса скорая помощь. По словам врачей, у Поповкина были обнаружены раны в теменной и височной частях головы. У обратившегося за помощью также зафиксировано сотрясение головного мозга. Поповкин якобы прибыл в госпиталь в сопровождении некоей незнакомки, его пошатывало. По некоторым данным, от чиновника исходил явственный запах алкоголя. Ему оказали первую помощь, наложили швы и оставили на некоторое время в госпитале. Кстати, по словам медиков госпиталя, в тот день, когда Поповкин обратился к ним за помощью, клинику покинул его отец, находившийся там на лечении, выяснил "МК".
Драка в стенах Роскосмоса могла произойти из-за бывшей модели
Источники в агентстве рассказывают, что характерные травмы Поповкин получил, когда его ударили сбоку по голове стеклянной бутылкой.
"Сразу после коллегии Поповкин и еще один наш сотрудник устроили ругань прямо в ресторане, их бросилась разнимать буфетчица. В это время Поповкин получил удар бутылкой по голове. Его оппонент пострадал меньше. По моей информации, ссора была из-за личного пресс-секретаря Поповкина Анны Ведищевой", - рассказал Life News источник в Роскосмосе.
Анна Ведищева была назначена на должность пресс-секретаря Роскосмоса в 2011 году. Ранее она работала моделью и сотрудничала с рядом крупных российских и зарубежных агентств.
"На эту работу меня рекомендовал Руслан Александрович Соколов, бывший гендиректор телерадиокомпании "Звезда", - в начале 2011 года рассказала Ведищева изданию "Маркер". - До этого тематикой, близкой к космосу, я никогда не занималась". До прихода в Роскосмос Ведищева работала ведущей документальных программ на "Звезде". А еще раньше, по словам девушки, она была старшим редактором НИИ рыбного хозяйства - занималась выпуском статей и книг.
Еще некоторое время после того, как Ведищеву назначили пресс-секретарем Поповкина, функционировал сайт агентства Carmen Models, предлагавшего моделей и танцовщиц для фото-видеосъемок и мероприятий, на котором было размещено портфолио девушки. На момент прихода Ведищевой в Роскосмос агентство, по ее словам, уже не функционировало. "Это мое личное увлечение, и оно связано с событиями очень давнего времени, которые не относятся к моим профессиональным качествам", - подчеркивала девушка.
Сама Ведищева также прокомментировала информацию о госпитализации своего шефа. "Он пострадал в результате падения. Владимир Александрович вернулся из недельной командировки в Канаду. Затем тут же, не адаптировавшись к нашему часовому поясу, занялся подготовкой заседания коллегии агентства. А после его проведения, ночью, почувствовал себя плохо, упал и ударился головой", - рассказала "Комсомольской правде" представитель пресс-службы агентства.
Вторая драка
Информации о том, кто нанес травмы главе Роскосмоса, пока нет. По одним данным, обидчика Поповкина разыскивает полиция. По другой версии, в конфликт с начальником мог быть вовлечен замгенерального директора ФГУП "Звездный" Александр Парамонов, который также обратился к врачам за помощью в связи с сотрясением мозга и переломом носа.
Впрочем, Парамонов свою причастность к драке Поповкина отрицает - по его словам, он был вовлечен в совершенно иную потасовку. "Моя ситуация никак не связана с тем, что произошло с Владимиром Александровичем, - приводит Life News заявление Парамонова, сделанное для полиции. - Поповкин - это большой начальник. Он меня, наверное, даже не знает. О том, что он тоже в больнице, я узнал только сегодня".
Парамонов рассказал, что 6 марта в 22:30, уходя с работы, он неожиданно услышал слишком громкую музыку, разносящуюся из одного из кабинетов. "Я работаю в Роскосмосе на Щепкина, 42 заместителем начальника Центра "Звездный". Мне показалось неприличным, что у нас в помещении кто-то так громко включил музыку. Я постучал в дверь несколько раз, но мне не открыли и не ответили", - пояснил Парамонов. Однако вскоре его сослуживец - начальник отдела снабжения Руслан Аминов - выскочил из кабинета и набросился на него с кулаками. "Он нанес мне четыре удара по лицу. Я пытался дать сдачи, но администратор нашего ресторана Марина Коренева, которая оказалась рядом, меня оттаскивала и пыталась нас разнять".
Пострадавший лишь утром обнаружил, что у него болит все лицо, и обратился в поликлинику. Там, по его версии, ему вызвали скорую и госпитализировали. Сейчас он размышляет, как поступить: "Я пока не решил, как буду действовать. С одной стороны я, как ответственное лицо, должен заявить на него и инициировать уголовное дело".
"Неудачи обеспечили пристальное внимание к нашей деятельности"
Что до заседания коллегии Роскосмоса по итогам 2011 года, после которой, по имеющейся информации, и произошел инцидент с Поповкиным, то на данном мероприятии были сделаны ряд интересных заявлений.
"В течение прошедшего года обеспечено проведение 35 пусков ракет-носителей, запущено 60 космических аппаратов, включая шесть навигационных спутников системы ГЛОНАСС. Успешно проведены работы по обеспечению 11-ти пусков межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования в интересах Минобороны России. Полностью выполнены задания гособоронзаказа по ликвидации и утилизации стратегических вооружений. С участием России были успешно осуществлены в интересах зарубежных стран два пуска ракет-носителей "Союз-СТ-А" с космодрома в Куру и один пуск с морского старта ракеты-носителя "Зенит", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
В 2011 году, отметили на заседании коллегии, доля России в общем числе запусков ракет-носителей составила 40%. Кроме того, группировку спутников ГЛОНАСС довели до 24 спутников, а также были выполнены все обязательства по транспортно-техническому обеспечению МКС.
"Важной вехой в развитии фундаментальных космических исследований явился запуск 18 июля уникальной астрофизической орбитальной обсерватории "Спектр-Р"... К основным результатам 2011 года в области космических средств связи, вещания и ретрансляции, в первую очередь, следует отнести начало развертывания многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч", - говорится в сообщении.
Одним из главных докладчиков на заседании коллегии Роскосмоса 6 марта был сам глава агентства. В своем докладе Поповкин, отмечает пресс-служба, акцентировал внимание на задачах, стоящих перед Федеральным космическим агентством в 2012 году. Среди них - продолжение реализации подпрограммы создания обеспечивающей инфраструктуры космодрома "Восточный".
По итогам заседания коллегия в качестве главной цели 2012 года установила выполнение федеральных целевых программ. А приоритетными направлениями деятельности космического агентства названы: выполнение плана запуска космических аппаратов, выполнение государственного оборонного заказа по созданию ракетно-космической техники, принятие мер по повышению устойчивости функционирования системы ГЛОНАСС, реализация дополнительных мер по повышению надежности ракетно-космической техники и другие.
Кстати, в своем выступлении Поповкин упомянул и неудачи, которые его агентство потерпело в прошлом году. "Прошедший год в российской космонавтике был насыщен событиями, среди которых можно отметить как достижения, так и неудачи. Это наложило не только особую ответственность за реализацию космических программ, но и "обеспечило", на всех без исключения уровнях, пристальное внимание к нашей деятельности", - отметил глава Роскосмоса.
Напомним, в феврале 2011 года был выведен на нерасчетную орбиту геодезический аппарат военного назначения "Гео-ИК-2". В августе таким же образом был потерян телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМ4", чуть позже в том месяце упал космический грузовик "Прогресс М-12М".
Год завершился потерей спутника "Меридиан", спустя 20 минут после старта с Байконура усыпавшего Новосибирскую область обломками.
Новый 2012 год Роскосмос встретил в ожидании падения на Землю несгораемых остатков автоматической межпланетной станции "Фобос-Грунт", которые в итоге рухнули в Тихом океане.
«NEWSru»
Фото с сайта http://vz.ru/news/2010/6/22/412448.html