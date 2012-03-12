Камчатские бизнесмены должны сами порицать своих коллег за продажу спиртного несовершеннолетним

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Депутат Госдумы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая провела рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека и защите детства в Камчатском крае Ириной Орловой. Как уберечь детей от опасности - стало главной темой беседы.

Орлова сообщила, что в этом направлении разработан целый ряд мер. Уже выпущена брошюра для родителей о том, где и какие риски могут ожидать ребёнка и как избежать опасности. Запланированы внеклассные часы в школах и многие другие мероприятия.

В свою очередь Ирина Яровая предложила подключить бизнес-сообщество к защите прав детей при реализации алкогольной продукции. Сами предприниматели должны порицать своих коллег, пойманных на продаже спиртного несовершеннолетним.

«Мы можем через контрольные закупки просто собирать информацию о том, кто из предпринимателей нарушает закон, и дальше выносить этот вопрос на общественную площадку бизнес-сообщества. Чтобы они сами принимали меры порицания и ответственности к тем, кто нарушает закон.

Мы можем выступить с инициативой создать в Камчатском крае разработать вместе с предпринимательством хартию защиты общественных интересов, чтобы самим бизнес-сообществом было принято решение о том, что они готовы препятствовать продаже алкоголя детям», - сказала Яровая.

Кроме того, председатель думского комитета считает необходимым публичное соглашение между правоохранительными и судебными органами, муниципалитетами и организациями по защите прав детей. «Я считаю, что прокуратура, суд, муниципалитет, комиссия по делам несовершеннолетних, Уполномоченный по правам человека и защите детства могут стать сторонами публичного договора, согласно которому обязательно вводятся штатные психологи в качестве помощников судей. В разрешении конфликтных ситуаций помощь психологов оказывается безвозмездно как детям, так и родителям, и, самое главное, обеспечивается социальная реабилитация, как ребёнка потерпевшего, так и ребёнка правонарушителя. Во многом эта работа и так проводится, но публичное соглашение, на мой взгляд, сделает её легитимной и гораздо более эффективной», - считает Ирина Яровая.

Уполномоченный по правам человека и защите детства в Камчатском крае Ирина Орлова заверила, что подключится к реализации всех озвученных депутатом предложений, сообщила пресс-служба краевого Законодательного собрания.