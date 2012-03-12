МТС объявляет о старте молодежного конкурса

ВЛАДИВОСТОК. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Компания МТС объявляет о начале II конкурса молодежных инновационных проектов в сфере телекоммуникаций «Телеком-Идея». Конкурс организован «Группой МТС» при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Отраслевой конкурс «Телеком-Идея» был впервые проведен в 2011 году с целью выявления и поддержки перспективных идей в области информационно-коммуникационных технологий, которые могут быть востребованы в бизнесе, инновационных стартапах, в социальной и государственной сферах, студенческом и научном сообществах.

«Телеком-Идея» проходит с марта по июнь. Принять участие в конкурсе могут жители любого региона России, а также Украины, Армении, Беларуси и Узбекистана в возрасте до 35 лет. Это студенты, аспиранты, сотрудники высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций. В качестве авторов проектов могут выступать как индивидуальные разработчики, так и творческие коллективы и организации.

К участию принимаются инновационные проекты на любой стадии разработки, от идеи до ее внедрения и эксплуатации, включая технические решения и программные продукты для систем связи, новые услуги, мобильные и web-сервисы, цифровой контент (в том числе - для детского и молодежного сегментов), маркетинговые и управленческие решения.

В этом году в программу конкурса включены специализированные тренинги и мастер-классы по актуальным вопросам создания и развития инновационного бизнеса. Это позволит участникам лучше подготовиться к защите своих проектов перед экспертным советом, а также получить необходимые знания и повысить профессиональную компетенцию. Кроме того, участники «Телеком-Идеи» смогут рассказать о своих проектах в формате стартап-блогов.

Оценку работ осуществляет экспертный совет, в состав которого входят представители МТС, Минкомсвязи России, ученые и эксперты в сфере телекоммуникаций, инноваций и венчурного рынка. Организатором проведения независимой экспертизы выступает Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ.

Победители конкурса получат ценные призы от организаторов и партнеров конкурса и смогут представить свои разработки на рассмотрение руководства «Группы МТС» и венчурных инвесторов. Наградой для победителей также станет зарубежный образовательный тур, в ходе которого они познакомятся с передовыми достижениями мировой телекоммуникационной индустрии и обменяются опытом работы над инновационными проектами с зарубежными коллегами.

«Я рад, что наша совместная с компанией инициатива создания в отрасли стартовой площадки для молодых инноваторов получила столь широкий отклик и дальнейшее развитие. Рассчитываю, что в этом году на конкурс поступит еще больше интересных, качественных проектов. Главное, чтобы все

решения - и те, которые получат высокие оценки экспертов, и те, которые не победят, но достойны внимания - нашли свой путь сначала к инвесторам и производителям, а затем - и к потребителям. Мы хотим, чтобы новые идеи распространялись по сетевой модели, чтобы талантливые молодые люди не боялись выходить со своими идеями на рынок, чтобы они оставались и работали в России, а продукты их интеллектуального труда служили бы предметом гордости и экспорта, в том числе - в страны СНГ», — отметил министр связи и массовых коммуникаций России Игорь Щеголев.

«Рынок телекоммуникаций почти исчерпал возможности роста за счет предоставления базовых услуг, и в дальнейшем он будет расти за счет предоставлении дополнительных сервисов и приложений. Мы заинтересованы в реальном внедрении лучших предложений, полученных в режиме «открытых инноваций». Поэтому преимущество при оценке получат те конкурсные проекты, авторы которых смогут обосновать практическую применимость своих идей в бизнесе операторской компании, — отметил президент МТС Андрей Дубовсков.