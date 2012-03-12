На Дальнем Востоке пересчитали амурских тигров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В конце февраля Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук и ФБУ «Специнспекция «Тигр» Росприроднадзора в рамках научно-исследовательской работы организовали и провели второй этап выборочных учётов амурского тигра на модельных площадках в границах его ареала.

Как рассказал директор Владивостокского филиала ФБУ «Специнспекция «Тигр» Виктор Гапонов, согласно существующей методике, на 16 модельных площадках в Приморском и Хабаровском краях проложены 246 маршрутов общей протяженностью 3057 км, которые требуется пройти дважды за зимний сезон - с декабря по январь и с января по февраль. На маршрутах необходимо учитывать следы не только тигра, но также и копытных животных, являющихся его кормовой базой.

В настоящее время первичные данные, как первого, так и второго этапа, уже собраны и проводится их обработка. О результатах говорить ещё рано. Однако сведения, полученные в прошлые годы, указывали на снижение плотности следов тигра и копытных на некоторых участках.

Нынешний год учётов тигра на модельных площадках в Дальневосточном регионе является уже пятнадцатым по счёту. Ранее такие работы организовывались и проводились российским представительством Общества сохранения диких животных (WCS) как часть программы мониторинга популяции амурского тигра, разработанной этой же организацией, за счёт средств иностранных фондов. В настоящее время учёты выполняются в соответствии с Программой изучения амурского тигра на российском Дальнем Востоке, утверждённой президентом Российской академии науки и финансируемой Русским географическим обществом.

Параллельно с этим, Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, как орган исполнительной власти, впервые проводило государственный выборочный учёт амурского тигра. Однако, согласно законодательству, краевое Управление охотничьего надзора должно делать это только за счёт средств федерального бюджета, в границах Приморья и вне особо охраняемых природных территорий федерального значения - заповедников, национальных парков, заказников.

В 2010 году Росприроднадзор поручил всем организациям и учреждениям, которые проводят работы по сбору информации об амурском тигре, такие как учёты, целенаправленные наблюдения, слежение с помощью приборов, а также получение иных сведений о популяции этого краснокнижного животного, передавать материалы в Специнспекцию «Тигр» для обобщения и анализа.

Пресс-служба Постоянно действующей экспедиции РАН.

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