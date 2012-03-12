Начать бизнес в Амурской области можно на государственные 300 тысяч

Posted 12 марта 2012, 09:57
Published 12 марта 2012, 09:57
Modified 17 сентября 2022, 11:58
Updated 17 сентября 2022, 11:58
БЛАГОВЕЩЕНСК. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В Приамурье стартовал конкурс для начинающих бизнесменов, которые желают получить господдержку. Деньги в течение месяца будут распределять в региональном правительстве.
На животноводческой ферме супругов Михайловских несколько десятков поросят, свиноматки и 450-киллограмовый хряк породы дюрок. Александр и Ирина в прошлом экономисты. Сегодня неплохой доход им приносит продажа мяса, которое фермеры реализуют в городе с доставкой на дом. В основу бизнес-плана хозяйства лег спрос на экологически чистые продукты.
«Покупателю хотелось бы есть свинину именно вкусную, безопасную, чтобы эта свинина использовалась при приготовлении питания для детей, и мы основной упор делаем, чтобы наша продукция была мясная и не сальная», – поясняет руководитель свиноводческого хозяйства Ирина Михайловская.
Хорошо сформулированная стратегия развития помогла Михайловским стать победителями конкурса на получение государственной помощи. Бюджетные деньги пустили на развитие – докупили племенных хавроний.
Другой начинающий фермер Анатолий Козлов вложил полученную субсидию в создание климатической системы для овощехранилища. Он занимается картофелеводством. Глава КФХ подошел под одно из главных условий отбора – предприниматель должен работать меньше года.
«Надо иметь что-то, чтобы показать затраты, я показал свое овощехранилище, свой бизнес-план разработал», – рассказывает глава крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий Козлов.
Производство, АПК, строительство, ремонт, ЖКХ, туризм и сфера услуг. Это далеко не все направления деятельности малого бизнеса, которые готово поддержать государство. Субсидия достигает 300-т тысяч рублей.
Мария Балабанова организовала цирковую студию. Девушка признается, что заявку на конкурс подавала с большой неуверенностью: мол, кто поддержит такое начинание. Но идею оценили высоко.
«Вселяет большую уверенность, когда государство хоть как-то помогает, предпринимателям многим неоткуда взять деньги для старта, поэтому это очень выгодная программа», – считает руководитель цирковой студии «Фаворит» Мария Балабанова.
Государственная программа рассчитана на то, чтобы дать малому и среднему бизнесу новый толчок для развития. В Амурской области уже несколько сотен начинающих компаний и предпринимателей получили правительственную поддержку. Они успешно работают, создают новые рабочие места и платят налоги.
Субсидии для предпринимателей в Приамурье распределяют 2 раза в год: весной и осенью. В ходе нынешнего отбора деньги должны получить примерно 2 десятка начинающих бизнесменов. Особые преференции на конкурсе бывшим безработным, уволенным военным и жителям моногородов.