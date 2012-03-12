Начать бизнес в Амурской области можно на государственные 300 тысяч

«Покупателю хотелось бы есть свинину именно вкусную, безопасную, чтобы эта свинина использовалась при приготовлении питания для детей, и мы основной упор делаем, чтобы наша продукция была мясная и не сальная», – поясняет руководитель свиноводческого хозяйства Ирина Михайловская.