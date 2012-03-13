vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта 2012, 05:16

Published 13 марта 2012, 05:16

Modified 14 декабря 2023, 16:09

Updated 14 декабря 2023, 16:09

На Чукотке определили стоимость продуктовой корзины

13 марта 2012, 05:16
Чукотстат подвел итоги февраля

АНАДЫРЬ. 13 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Средняя стоимость минимального набора продуктов питания в Чукотском автономном округе в феврале составила 6623 рубля 26 копеек, увеличившись на 0,6% по сравнению с январем 2012 года и на 1,4% по отношению к декабрю 2011 года.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому АО, в Анадыре стоимость набора в феврале 2012 года составила 5636 рублей 19 копеек, что на 0,6% больше, чем в январе 2012 года и на 2,0% больше по сравнению с декабрем 2011 года. В Билибино в феврале 2012 года стоимость набора составила 8103 рубля 94 копейки. По сравнению с декабрем 2011 года этот показатель увеличился на 0,7 %.
Стоимость минимального набора продуктов питания в Дальневосточном федеральном округе в январе составила 3665 рублей 99 копеек. Это на 1,6% больше аналогичного показателя, зафиксированного в декабре 2011 года.
Более высокая стоимость минимального набора на Чукотке обусловлена высокими издержками по транспортировке и хранению продовольственных товаров, значительная часть которых завозиться из-за пределов округа.
Стоимость минимального набора продуктов питания определяется на основе цен на ряд продуктов питания и норм их потребления. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продовольственных товаров. При исчислении его стоимости используются средние цены по Чукотскому автономному округу и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Чукотка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика