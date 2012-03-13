На Чукотке определили стоимость продуктовой корзины

АНАДЫРЬ. 13 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Средняя стоимость минимального набора продуктов питания в Чукотском автономном округе в феврале составила 6623 рубля 26 копеек, увеличившись на 0,6% по сравнению с январем 2012 года и на 1,4% по отношению к декабрю 2011 года.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому АО, в Анадыре стоимость набора в феврале 2012 года составила 5636 рублей 19 копеек, что на 0,6% больше, чем в январе 2012 года и на 2,0% больше по сравнению с декабрем 2011 года. В Билибино в феврале 2012 года стоимость набора составила 8103 рубля 94 копейки. По сравнению с декабрем 2011 года этот показатель увеличился на 0,7 %.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Дальневосточном федеральном округе в январе составила 3665 рублей 99 копеек. Это на 1,6% больше аналогичного показателя, зафиксированного в декабре 2011 года.

Более высокая стоимость минимального набора на Чукотке обусловлена высокими издержками по транспортировке и хранению продовольственных товаров, значительная часть которых завозиться из-за пределов округа.

Стоимость минимального набора продуктов питания определяется на основе цен на ряд продуктов питания и норм их потребления. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продовольственных товаров. При исчислении его стоимости используются средние цены по Чукотскому автономному округу и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления.