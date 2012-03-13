Находка и Фукусима гораздо ближе, чем кажется

ВЛАДИВОСТОК. 13 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Ровно год прошел со дня страшного землетрясения в Японии, в результате которого произошла авария на атомной станции «Фукусима-1». А в Находке до сих пор продолжают появляться товары, радиационный фон которых превышает естественные показатели.

Как рассказал заместитель находкинского транспортного прокурора Денис Кравцов, за январь и февраль 2012 года из Японии в морские порты Находка и Восточный ввезено 10 товаров с поверхностным радиационным загрязнением. Территориальным отделом управления Роспотребнадзора в Находке принято решение о незамедлительном вывозе их обратно в Японию.

В тоже время, два товара (автомобильные колеса и запасные части для автомобиля) с радиационным загрязнением своевременно не были вывезены в Японию. В связи с этим Находкинским транспортным прокурором подано в суд два заявления о вывозе товара с повышенным радиационным фоном в принудительном порядке.

В результате рассмотрения заявлений в первом случае судом принято решение об удовлетворении требований прокурора. Получателя товаров обязали вывезти его с территории Приморья в течение 3 дней. По другому заявлению производство было прекращено в виду добровольного исполнения требований прокурора.