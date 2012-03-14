vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта 2012, 05:44

Published 14 марта 2012, 05:44

Modified 17 сентября 2022, 11:57

Updated 17 сентября 2022, 11:57

Газификация Хабаровской ТЭЦ-3 проходит под контролем оперативного штаба ДГК

14 марта 2012, 05:44
Сроки реализации инвестпроекта крайне сжатые

ВЛАДИВОСТОК. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Заседание оперативного штаба по реализации приоритетного инвестиционного проекта ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» «Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом котлоагрегата №4 на сжигание природного газа» состоялось вчера на станции. На совещании обсуждались организационно-технические вопросы, связанные с переводом одного энергоблока электростанции на «голубое» топливо и обеспечением его ввода в эксплуатацию в утверждённые сроки.
В работе штаба приняли участие специалисты технического и инвестиционного блоков Представительства ОАО «ДГК», руководство филиала «Хабаровская генерация» и Хабаровской ТЭЦ-3, проектировщики.
Созданный приказом генерального директора ОАО «ДГК» Михаила ШУКАЙЛОВА оперативный штаб обеспечивает организацию и управление всем комплексом мероприятий по своевременной реализации инвестпроекта, включая принятие технических решений, разработку, утверждение и контроль над выполнением графиков производства работ, их финансирования, поставки оборудования и материально-технических ресурсов, своевременное заключение договоров между контрагентами.
Как отметили участники совещания, сроки реализации этого крупного инвестиционного проекта целиком и полностью будет зависеть от сроков и качества поставки оборудования для газификации ТЭЦ. На сегодняшний день завершается подготовка паспорта комплектации объекта. Заказчик проекта, филиал «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК», с 14 марта приступает к подготовительным работам. В ближайшее время будут подведены итоги конкурса по выбору генерального подрядчика для газификации Хабаровской ТЭЦ-3. В кратчайшие сроки на площадке для временного городка будет произведена отсыпка, завезена необходимая техника, и подрядчик уже во второй половине марта приступит к подготовительным работам.
Реализация этого приоритетного для Дальневосточной генерирующей компании проекта требует обязательного присутствия авторского надзора и внутренней экспертизы. Задача, которая стоит перед оперативным штабом – организовать работу так, чтобы новый отопительный сезон Хабаровская ТЭЦ-3 начала с использованием газового топлива.
Как уже сообщалось, ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» приступило к реализации приоритетного инвестпроекта «Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом котлоагрегата №4 на сжигание природного газа». Стоимость проекта составляет 330 млн рублей, он реализуется без привлечения кредитов, за счёт собственных средств ОАО «ДГК». Техперевооружение энергоблока №4 должно завершиться в текущем году. Впоследствии планируется перевод на газовое топливо двух водогрейных котлов ТЭЦ, в настоящее время работающих на мазуте.
Наталья Прокофьева, помощник генерального директора ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика