Газификация Хабаровской ТЭЦ-3 проходит под контролем оперативного штаба ДГК

ВЛАДИВОСТОК. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Заседание оперативного штаба по реализации приоритетного инвестиционного проекта ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» «Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом котлоагрегата №4 на сжигание природного газа» состоялось вчера на станции. На совещании обсуждались организационно-технические вопросы, связанные с переводом одного энергоблока электростанции на «голубое» топливо и обеспечением его ввода в эксплуатацию в утверждённые сроки.

В работе штаба приняли участие специалисты технического и инвестиционного блоков Представительства ОАО «ДГК», руководство филиала «Хабаровская генерация» и Хабаровской ТЭЦ-3, проектировщики.

Созданный приказом генерального директора ОАО «ДГК» Михаила ШУКАЙЛОВА оперативный штаб обеспечивает организацию и управление всем комплексом мероприятий по своевременной реализации инвестпроекта, включая принятие технических решений, разработку, утверждение и контроль над выполнением графиков производства работ, их финансирования, поставки оборудования и материально-технических ресурсов, своевременное заключение договоров между контрагентами.

Как отметили участники совещания, сроки реализации этого крупного инвестиционного проекта целиком и полностью будет зависеть от сроков и качества поставки оборудования для газификации ТЭЦ. На сегодняшний день завершается подготовка паспорта комплектации объекта. Заказчик проекта, филиал «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК», с 14 марта приступает к подготовительным работам. В ближайшее время будут подведены итоги конкурса по выбору генерального подрядчика для газификации Хабаровской ТЭЦ-3. В кратчайшие сроки на площадке для временного городка будет произведена отсыпка, завезена необходимая техника, и подрядчик уже во второй половине марта приступит к подготовительным работам.

Реализация этого приоритетного для Дальневосточной генерирующей компании проекта требует обязательного присутствия авторского надзора и внутренней экспертизы. Задача, которая стоит перед оперативным штабом – организовать работу так, чтобы новый отопительный сезон Хабаровская ТЭЦ-3 начала с использованием газового топлива.

Как уже сообщалось, ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» приступило к реализации приоритетного инвестпроекта «Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом котлоагрегата №4 на сжигание природного газа». Стоимость проекта составляет 330 млн рублей, он реализуется без привлечения кредитов, за счёт собственных средств ОАО «ДГК». Техперевооружение энергоблока №4 должно завершиться в текущем году. Впоследствии планируется перевод на газовое топливо двух водогрейных котлов ТЭЦ, в настоящее время работающих на мазуте.

Наталья Прокофьева, помощник генерального директора ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"

