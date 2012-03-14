Строители, восстанавливающие рухнувший в центре Владивостока дом, приступили к внутренней отделке

ВЛАДИВОСТОК. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке продолжаются работы по восстановлению жилого дома №28 на ул.Посьетской.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии города, уже возведены цоколь, все этажи здания, чердачное перекрытие. Усилены стены подвала и фундамент, уложены перекрытия. Сейчас строители устанавливают оконные блоки и начали внутреннюю отделку помещений.

Напомним, частичное обрушение дома произошло в августе 2011 года. Для оценки ситуации были взяты пробы грунта по всему периметру здания для лабораторного анализа. По результатам исследования специалисты приняли решение, с помощью каких технологий лучше всего усилить фундамент и стены здания. В целой части дома стены укрепили металлическим каркасом, что позволило уже месяц спустя после разрушения жильцам первого подъезда вернуться в свои квартиры.

Фото - http://vlc.ru/news/press/2012/03/20120314_07.htm