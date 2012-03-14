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Posted 14 марта 2012, 05:08

Published 14 марта 2012, 05:08

Modified 17 сентября 2022, 11:57

Updated 17 сентября 2022, 11:57

Строители, восстанавливающие рухнувший в центре Владивостока дом, приступили к внутренней отделке

14 марта 2012, 05:08
Часть здания обрушилась летом 2011 года

ВЛАДИВОСТОК. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке продолжаются работы по восстановлению жилого дома №28 на ул.Посьетской.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии города, уже возведены цоколь, все этажи здания, чердачное перекрытие. Усилены стены подвала и фундамент, уложены перекрытия. Сейчас строители устанавливают оконные блоки и начали внутреннюю отделку помещений.
Напомним, частичное обрушение дома произошло в августе 2011 года. Для оценки ситуации были взяты пробы грунта по всему периметру здания для лабораторного анализа. По результатам исследования специалисты приняли решение, с помощью каких технологий лучше всего усилить фундамент и стены здания. В целой части дома стены укрепили металлическим каркасом, что позволило уже месяц спустя после разрушения жильцам первого подъезда вернуться в свои квартиры.
Фото - http://vlc.ru/news/press/2012/03/20120314_07.htm

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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