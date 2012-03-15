50 тысяч детских игрушек признали в Приморье вне закона

ВЛАДИВОСТОК. 15 марта. ВСОТОК-МЕДИА - Находкинские таможенники задержали незаконно ввезенные в Россию из Китая детские игрушки.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ДВТУ, через морской порт Восточный Российской Федерации из Китая в адрес владивостокской организации были ввезены контейнеры с товаром. Согласно информации, заявленной в поданной на таможенный пост Морской порт Находка декларации, в контейнерах находился товар – детские игры и игрушки (электронные игры: «компьютер», «микрофон», «руль», «часы», «телефон»; конструкторы-роботы; наборы машинок; наборы кукол и другие). Количество ввезенных игр и игрушек – около 50 тысяч штук.

При проведении таможенного контроля установлено, что на большую часть ввезённых игрушек (более 28 тысячи штук) не предоставлены документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям качества и безопасности (сертификат соответствия). Данный факт повлёк за собой возбуждение дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.2 КоАП России, санкцией которой предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, с возможной конфискацией товара, явившегося предметом правонарушения.

Также выявлено, что более 3 тысяч игрушек маркированы товарными знаками BAMBI, TOY STORY, CARS, WALT DISNEY. Правообладателем данных товарных знаков является компания «Дисней Энтерпрайзис, Инк». В Находкинскую таможню поступило письмо от представителя правообладателя на территории Российской Федерации, из которого следует, что ввоз данного товара совершён с незаконным использованием товарных знаков. Право на использование указанных товарных знаков получателю и изготовителю товара не передавалось.

По факту незаконного использования товарных знаков BAMBI, TOY STORY, CARS, WALT DISNEY возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП России. Санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

