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Posted 14 марта 2012, 23:27

Published 14 марта 2012, 23:27

Modified 17 сентября 2022, 11:57

Updated 17 сентября 2022, 11:57

На базе "Аэрофлота" создадут Дальневосточную региональную авиакомпанию

14 марта 2012, 23:27
Об этом заявил Виктор Ишаев по итогам заседания Совета при полпреде

ХАБАРОВСК. 15 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Дальневосточная региональная авиакомпания будет создана на базе «Аэрофлота».
Об этом по итогам заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО заявил Виктор Ишаев.
«Сейчас речь идет о том, что на Дальнем Востоке будет создаваться мощный филиал компании «Аэрофлот» в виде компании, которой будут переданы все государственные пакеты акций существующих авиакомпаний. Они должны уже здесь осуществлять политику по региональным перевозкам.
Я думаю, что это правильное решение. И мы его предлагали. Поскольку разрозненные компании, какие бы они ни были - хорошие или плохие – все равно решают только свои проблемы. Я имею в виду существующие компании в Якутии, Владивостоке и на Сахалине. А общерегиональной политики у них нет.
Заходит к нам серьезная компания. Она обладает финансовыми ресурсами, кредитной историей. Может взять кредиты и закупить более серьезные самолеты. Вновь созданная компания сможет взять в лизинг новые самолеты. Это даст экономию, даст снижение цен. А хаотичное развитие авиации никогда даст низких цен и развития.
Когда компании конкурируют друг с другом, работая на одних и тех же маршрутах, пытаются на полупустых самолетах оправдать свою экономику – это очень сложно. Единая политика в региональных авиаперевозках не будет ущемлять интересы субъектов федерации», - сказал полпред.

ак

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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