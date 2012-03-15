Во Владивостоке обсудят вопросы развития малоэтажного строительства

ВЛАДИВОСТОК. 15 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Дальневосточная конференция, посвященная вопросам развития малоэтажного строительства в Приморском крае, пройдет во Владивостоке. Мероприятие состоится в рамках ежегодной строительной выставки «Город», 26 апреля, в День малоэтажного строительства в России, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края.

На конференции будут рассмотрены вопросы законодательства и государственной политики, определяющие малоэтажное строительство как приоритетное, о ценах малоэтажного «квадрата», построенного по разным технологиям, проектных решениях, рынке подрядных организаций и контроле качества их услуг, о проблемах и решениях эксплуатации новой малоэтажки, ее безопасности при строительстве и эксплуатации.

Как рассказали организаторы - специалисты компании «Дальэкспоцентр», для руководителей и специалистов особенно интересным может стать участие в работе двух «круглых столов». На первом из них будет рассмотрено «Взаимодействие изыскателей и проектировщиков в проектной и законотворческой работе», а на втором - «Государственно-частное партнерство в комплексном освоении территорий. Роль муниципальных образований в создании инфраструктуры и формировании социальной среды при создании комплексной малоэтажной застройки».

Традиционно строительная выставка «Город» проводится при поддержке департамента градостроительства Приморского края, Российского союза промышленников и предпринимателей, Национального объединения строителей, Российского союза строителей, Общественного совета предпринимателей Приморья и Ассоциации деревянного домостроения. Патронаж осуществляет Торгово-промышленная палата РФ.

Регионы Российской Федерации будут представлены 28 участникам, большинство из которых - крупные производители строительной продукции.

19-я строительная выставка «Город» проводится в с/к «Чемпион» в двух залах общей площадью 3500 квадратных метров. Специальные экспозиции «Малоэтажное строительство» и «Спецтехника» будут располагаться на открытой площадке, где будут представлены элементы домов в натуральную величину.

На выставке можно будет не только увидеть конструкцию будущего дома, многочисленные варианты планировки, отделки, комплектации, системы обеспечения безопасности, но и выбрать проектную организацию и застройщика.