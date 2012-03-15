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Posted 14 марта 2012, 22:40

Published 14 марта 2012, 22:40

Modified 17 сентября 2022, 11:57

Updated 17 сентября 2022, 11:57

Восточный военный округ выделил 20 тонн взрывчатки для борьбы с ледовыми заторами

14 марта 2012, 22:40
В период половодья и паводков 20 самолетов и вертолетов окажут помощь регионам ДФО

ХАБАРОВСК. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Военнослужащие Восточного военного округа готовы оказать помощь регионам в период весеннего половодья и паводка.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ВВО, в преддверии весенне-го половодья для оказания помощи регионам Забайкалья и Дальнего Востока в проведении превентивных мероприятий по предупреждению ледовых заторов на реках, а также в возможной ликвидации их последствий, созданы артиллерийские и минометные подразделения, инженерно-саперные команды и авиационные экипажи, а также сводные отряды ликвидации последствий.
В штабе ВВО создана рабочая группа, которая в режиме реального времени отслеживает паводковую ситуацию в регионах Забайкалья и Дальнего Востока и взаимодействует с МЧС РФ и администрациями субъектов РФ.
На протяжении всего паводкового периода в постоянной готовности оперативно оказать помощь в проведении разведки ледовой обстановки, уничтожении за-торов льда и других профилактических и аварийно-спасательных работ будут находиться более 250 военнослужащих, около 20 вертолетов и самолетов штурмовой, бомбардировочной и транспортной авиации, свыше 50 единиц автомобильной и специальной техники. Для возможного проведения подрывов выделено более 20 тонн взрывчатых веществ, свыше 500 различных артиллерийских снарядов, бомб и мин.
Основные цели данных мероприятий – проведение предупредительно-профилактических работ, сохранение гидротехнических сооружений и мостов, предотвращение подъема вод и затопления населенных пунктов в результате ледовых заторов.

ак

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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