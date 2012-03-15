За прошлый год в Хабаровске совершили 280 преступлений против детей

ХАБАРОВСК. 15 марта. ВОСТОК-МЕДИА — 280 преступлений в отношении несовершеннолетних совершено в Хабаровске в 2011 году.

Эта цифра на 103 преступления меньше, чем в прошлом году. Однако, как отмечают в городском управлении по социальным вопросам, несмотря на снижение количества противоправных действий по отношению к детям, проблема жестокости и насилия в семье, а также на улице остается актуальной. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городской администрации, с 9 февраля в Хабаровском крае началась широкомасштабная информационная просветительская кампания по популяризации детского общероссийского телефона доверия и социальных служб. Задача специалистов – своевременно оказывать квалифицированную, анонимную, бесплатную психологическую помощь детям и подросткам, которым сложно самостоятельно разобраться в критической ситуации.

Психологи готовы выслушать и помочь в разрешении трудностей в общении, возникающих в школе, на улице или дома. Проконсультируют по вопросам межличностных отношений, наркотической и других форм зависимости. Помогут разобраться в особых ситуациях, если ребенок подвергся насилию со стороны взрослых; в случаях, когда умерли близкие люди, развелись родители или появились новые члены семьи.

Кроме того, позвонить психологам могут ребята, которые нуждаются в добром слове, совете, поддержке. По данным Ассоциации детских телефонов доверия, большая часть служб экстренной психологической помощи, принимающая звонки детей, работает в составе наркологических больниц, учреждений образования, социальной защиты населения.

Ежегодно на разрозненные телефоны доверия поступает до полумиллиона звонков. Из них примерно половина – от подростков, остальные – от взрослых, испытывающих трудности в общении со своими детьми.

С 1 сентября 2010 года в России действует единый детский телефон доверия – 8-800-2000-122 (круглосуточно). В дальневосточной столице также организована постоянная работа служб экстренной психологической помощи несовершеннолетним, родителям и законным представителям. У них есть возможность бесплатно в любое время дня и ночи позвонить специалистам, и, не называя имени, поделиться своими тревогами.

Номера «телефонов доверия» в Хабаровске: 30-71-71 (круглосуточно) – отделение экстренной психологической помощи государственного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница им. профессора И.Б Галанта»; 30-50-60 (круглосуточно) – служба экстренного психологического консультирования государственного учреждения «Краевой молодежный социальный медико-педагогический центр»; 30-70-92 (с 9.00 до 18.00 в будние дни) – служба экстренной психологической помощи несовершеннолетним и их родителям (законным представителям) государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения».