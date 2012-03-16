Анонсы и памятные даты 16 марта от РИА "Восток-Медиа"

16 марта 1883 года император Александр Третий утвердил герб Владивостока. Вот его описание: «В зелёном щите золотой тигр, подымающийся по серебряной скале, с червлёными глазами и языком; в вольной части влево - герб Приморской области. Щит украшен золотою башенной короною о трёх зубцах, за щитом два золотых якоря, накрест положенных и соединённых Александровскою лентою».

16 марта 1897 года городская дума Владивостока постановила ассигновать 500 рублей для наведения порядка в городском саду, а надзор за работами поручила гласному Высоцкому. На эти деньги предполагалось нанять сторожей, «обвить» решётки сада проволокой, чтобы не лазили туда собаки и прочий бродячий скот. Сад этот был открыт летом, и вход в него был бесплатный. Но китайцы, корейцы, нижние чины и лица, очень бедно и грязно одетые, не впускаются. А по воскресеньям, после обеда до 5-6 часов в саду играл военный оркестр. Городской сад находился на месте нынешней главной площади Владивостока.

16 марта 1897 года во Владивосток пришла почтой первая казённая посылка. Она прибыла на германском пароходе «Кварто» из порта Чифу. Этот же пароход привёз большое количество продуктов: яйца, свежие капусту, морковь, редиску, виноград, апельсины, лимоны. Вследствие этого цены на многие продукты значительно снизились, более чем на 25 процентов.

16 марта 1911 года рядом со старым торговым помещением построен новый центральный магазин фирмы «Чурин и кампания» (нынешний филиал ГУМА). Архитектор постарался в нём выразить признаки позднего модерна и стилистически связать его с обликом торговых зданий Москвы и Петербурга. В лёгкой и почти прозрачной каркасной конструкции здания видится дальнейший путь архитектуры, связанный с понятием конструктивизма. Торговое же здание было выстроено лишь наполовину, была построена только его правая часть, о чём можно судить по фронтону. На левую, вероятно, не было средств. Уже в наши дни к зданию была сделана совершенно немасштабная, вырывающаяся из общего ряда пристройка.

16 марта 1930 года при Владивостокской городской конторе связи открылось справочное бюро по вопросам законодательства и охраны труда, работы промышленных организаций, коопераций, транспорта, связи, жилищно-бытовых учреждений.

16 марта 1930 года во Владивостоке были установлены первые телефоны-автоматы общего пользования.



1867 - француз Жозеф Монье, бывший садовник, получил патент на напряженный бетон, ставший главным материалом при возведении высотных зданий.

1936 - с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковая автомашина — лимузин марки «М-1».

1937 - немецкие разведслужбы организовали «утечку информации» в посольство СССР в Париже об антисоветском заговоре в рядах высшего руководства Красной Армии.

1968 - трагедия деревни Май Лай южновьетнамской провинции Сонгми - подразделением армии США сожжено 567 стариков, женщин и детей. О происшедшем стало известно только спустя более полутора лет, когда один из очевидцев отправил письма президенту США и Конгрессу.