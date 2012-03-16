Анонсы и памятные даты 16 марта от РИА "Восток-Медиа"

Posted 15 марта 2012, 20:31
Published 15 марта 2012, 20:31
Modified 17 сентября 2022, 11:57
Updated 17 сентября 2022, 11:57
ВЛАДИВОСТОК. 16 марта состоится внеочередное заседание законодательного собрания Приморского края, на котором депутаты рассмотрят вопрос о наделении полномочиями губернатора Владимира Миклушевского. Начало в 11.00 в малом зале заседаний на 1-м этаже (ул.Светланская,22). Онлайн видеотрансляция будет доступна на официальном сайте http://zspk.gov.ru/
ВЛАДИВОСТОК. 16 марта пройдет заседание комитета законодательного собрания Приморского края по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Начало в 9.45 в зале заседаний на 8 этаже (ул.Светланская,22).
ВЛАДИВОСТОК. 16 марта бесплатный бизнес-семинар по бухгалтерскому и налоговому учету по теме "Бухгалтерский и налоговый учет на малом предприятии" по адресу: ул. Добровольского, 20, кампус ВГУЭС, конференц-зал инновационного бизнес-инкубатора. Время работы с 14.00 до 18.00.
ВЛАДИВОСТОК. 16 марта на сцене "FESCO-hall" (ул.Верхнепортовая, 38) состоится гала-концерт фестиваля Дальневосточной лиги КВН. Вечер юмора гостям фестиваля подарят лучшие команды Дальнего Востока.
Начало в 18.30.
ВЛАДИВОСТОК. 16 марта состоится подведение итогов IX краевого экологического конкурса исследовательских и практических работ школьников «Лесная олимпиада - 2011». В церемонии награждения примут участие 120 победителей и призеров cо всего края. Начало в 10.00 в помещении студенческого клуба «Паллада» (Дальрыбвтуз, ул.Луговая, 52 б).
ВЛАДИВОСТОК. 16-17 марта в селе Светлогорье пройдет фестиваль «Медвежья долина», который станет испытательной площадкой для внедрения гражданских инициатив и социальных проектов в сфере развития туризма и зимних видов спорта на Дальнем Востоке. В ходе двухдневного фестиваля предусмотрено проведение спортивных состязаний по зимним видам спорта, в числе которых - лыжные гонки, фристайл, горнолыжные дисциплины. Также все участники фестиваля смогут посоревноваться в конкурсе «берлог» - сооружении биваков, в «Медвежьих бегах» для новичков, в фотоконкурсе «Долины мира», в конкурсе «Мисс Машенька в Медвежьей долине», в конкурсах плакатов, буклетов, газет на лучшую рекламу зимних видов спорта и прочих зимних забавах для детей и взрослых. Фестиваль пройдет на территории горнолыжной базы «Медвежья долина».
ВЛАДИВОСТОК. 16 марта Малый зал краевой филармонии приглашает на «Вечер скрипичного романса». Начало в 18.00. Цена билетов – 300 рублей.
ВЛАДИВОСТОК. 16 марта в спорткомплексе «Олимпиец» состоится первенство Приморского края по восточному боевому единоборству (кудо) среди юношей и девушек. Начало в 10.00.
ВЛАДИВОСТОК. 16 марта в 9.00 в Спасске-Дальнем в ДЮСШ «Старт» стартует открытое первенство Приморского края по пулевой стрельбе.
ХАБАРОВСК. 16-25 марта по техническим причинам отменяется пригородный поезд № 7025/7026 Хабаровск-1 – Биробиджан. Вместо него в сутках 16, 17, 18, 23, 24, 25 марта по маршруту Хабаровск-1 – Биробиджан будет курсировать пригородный поезд № 6841/6842.
ХАБАРОВСК. 16 марта в 11. 00 состоится совместная пресс-конференция министерства здравоохранения Хабаровского края и управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом (актовый зал управления
Роспотребнадзора по ул.Карла Маркса, 109 б).
ХАБАРОВСК. 16 марта в 15.00 в связи с празднованием профессионального праздника Дня работника торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт проведет торжественный прием работников жилищно-коммунального хозяйства. (Дом официальных приемов Правительства края, ул. Шевченко, 3).
ХАБАРОВСК. 16 марта в 15.30 (ул.Фрунзе, 67, ауд. 420) начнет работу «круглый стол» по теме: «Итоги эксперимента по оказанию социальной поддержки на основе социального контракта». В заседании примет участие заместитель министра социальной защиты края Светлана Петухова и семьи, принявшие участие в эксперименте.
ВЛАДИВОСТОК. 16 марта. ВОСТОК-МЕДИА – 16 марта - День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД России.
Предшественником этой службы был знаменитый Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), созданный 16 марта 1937 года в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР.
В феврале 1992 года в составе МВД России было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), которое спустя пять лет было переименовано в ГУБЭП — Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями. В июне 2001 года оно вошло в состав Службы криминальной милиции МВД России, а через два года в структуре министерства начала действовать Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям. В результате административной реформы она стала Департаментом экономической безопасности.
16 марта - Всемирный день сна, который проводится ежегодно в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья. В среднем, каждый человек проводит во сне треть своей жизни
16 марта 1883 года император Александр Третий утвердил герб Владивостока. Вот его описание: «В зелёном щите золотой тигр, подымающийся по серебряной скале, с червлёными глазами и языком; в вольной части влево - герб Приморской области. Щит украшен золотою башенной короною о трёх зубцах, за щитом два золотых якоря, накрест положенных и соединённых Александровскою лентою».
16 марта 1897 года городская дума Владивостока постановила ассигновать 500 рублей для наведения порядка в городском саду, а надзор за работами поручила гласному Высоцкому. На эти деньги предполагалось нанять сторожей, «обвить» решётки сада проволокой, чтобы не лазили туда собаки и прочий бродячий скот. Сад этот был открыт летом, и вход в него был бесплатный. Но китайцы, корейцы, нижние чины и лица, очень бедно и грязно одетые, не впускаются. А по воскресеньям, после обеда до 5-6 часов в саду играл военный оркестр. Городской сад находился на месте нынешней главной площади Владивостока.
16 марта 1897 года во Владивосток пришла почтой первая казённая посылка. Она прибыла на германском пароходе «Кварто» из порта Чифу. Этот же пароход привёз большое количество продуктов: яйца, свежие капусту, морковь, редиску, виноград, апельсины, лимоны. Вследствие этого цены на многие продукты значительно снизились, более чем на 25 процентов.
16 марта 1911 года рядом со старым торговым помещением построен новый центральный магазин фирмы «Чурин и кампания» (нынешний филиал ГУМА). Архитектор постарался в нём выразить признаки позднего модерна и стилистически связать его с обликом торговых зданий Москвы и Петербурга. В лёгкой и почти прозрачной каркасной конструкции здания видится дальнейший путь архитектуры, связанный с понятием конструктивизма. Торговое же здание было выстроено лишь наполовину, была построена только его правая часть, о чём можно судить по фронтону. На левую, вероятно, не было средств. Уже в наши дни к зданию была сделана совершенно немасштабная, вырывающаяся из общего ряда пристройка.
16 марта 1930 года при Владивостокской городской конторе связи открылось справочное бюро по вопросам законодательства и охраны труда, работы промышленных организаций, коопераций, транспорта, связи, жилищно-бытовых учреждений.
16 марта 1930 года во Владивостоке были установлены первые телефоны-автоматы общего пользования.
1867 - француз Жозеф Монье, бывший садовник, получил патент на напряженный бетон, ставший главным материалом при возведении высотных зданий.
1936 - с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковая автомашина — лимузин марки «М-1».
1937 - немецкие разведслужбы организовали «утечку информации» в посольство СССР в Париже об антисоветском заговоре в рядах высшего руководства Красной Армии.
1968 - трагедия деревни Май Лай южновьетнамской провинции Сонгми - подразделением армии США сожжено 567 стариков, женщин и детей. О происшедшем стало известно только спустя более полутора лет, когда один из очевидцев отправил письма президенту США и Конгрессу.
Именинники: Севастьян.