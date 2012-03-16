Паспортный контроль в новом аэропорту Владивостока будет занимать минимум времени

ВЛАДИВОСТОК. 16 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Специалисты управления Росграницы готовы приступить к установке оборудования для паспортного контроля терминала международного аэровокзального комплекса «Кневичи». Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Планируется, что для пропускной способности нового аэровокзала в зале установят пять сдвоенных стоек паспортного контроля. Таким образом, одновременно пассажиров смогут обслуживать 10 специалистов Росграницы.

Специалисты федеральной комиссии уже подтвердили готовность нового аэровокзала для монтажа оборудования паспортного контроля.

Напомним, посещая аэровокзальный комплекс в ходе выездного совещания по объектам саммита АТЭС 7 марта, ВрИО губернатора Владимир Миклушевский отметил: «Очень важно, чтобы после открытия все эти пункты пропуска работали постоянно. Мы будем мониторить ситуацию, я намерен в качестве обычного пассажира лично проверять уровень обслуживания и держать ситуацию на контроле».

Сейчас в здании терминала международного аэровокзального комплекса «Кневичи» продолжается внутренняя отделка. Закончен монтаж основных механических и электрических инженерных систем, телетрапов, панорамных лифтов, произведена установка оборудования системы обработки и досмотра багажа, лифтов и эскалаторов.

30 марта планируется начать пуско-наладочные работы на коммуникационных объектах аэровокзальной инфраструктуры аэропорта.

Уже с 1 июня новый аэрокосмплекс будет обслуживать международные авиарейсы.