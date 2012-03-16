В ЕАО проведут конкурс профессионального мастерства социальных работников

БИРОБИДЖАН. 16 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор области Александр Винников подписал постановление "Об областном конкурсе профессионального мастерства работников областных государственных учреждений социального обслуживания "Лучший социальный работник Еврейской автономной области". Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в департаменте пресс-службы губернатора ЕАО.

Конкурс проводится комитетом социальной защиты населения правительства области. «Цель мероприятия - пропаганда престижа профессий, мотивация к повышению профессионального мастерства, выявление и распространение передовых форм и методов работы в сфере социального обслуживания населения», - рассказали организаторы.

Конкурс будет проводиться в два этапа. Принять участие в нем могут работники учреждений, обладающие профессиональными знаниями, проявляющие инициативу и творческий подход к работе, независимо от стажа работы по занимаемой должности и возраста.

«Подобный конкурс в автономии проводится впервые, и уже само участие в нем почетно, поскольку коллективы выберут для него самых лучших своих работников. Таким образом, в сфере социального обслуживания региона, в которой сейчас трудятся около 750 человек, будет на кого равняться», - пояснила заместитель председателя комитета социальной защиты населения правительства ЕАО Людмила Токарева.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей, занявших первые три места по пяти номинациям, состоится в канун Дня социального работника, который ежегодно празднуется в начале июня.

ВЧ

Фото с сайта http://www.arsvest.ru

