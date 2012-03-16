Вчера вечером в Хабаровском районе на пожаре пострадал один человек

ХАБАРОВСК. 16 марта. ВОСТОК-МЕДИА — За прошедшие сутки в Хабаровском крае при пожаре травмирован один человек.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вчера вечером в поселке Корфовский Хабаровского района загорелся 4-х квартирный жилой дом по улице Строительной, 6.

Усилиями пожарных расчетов в 22.38 пожар был локализован, и в 00.00 полностью ликвидирован.

В одной из квартир выгорели две комнаты общей площадью 45 м2.

В результате пожара пострадал мужчина 1956 года рождения. Врачи поставили диагноз: ожог левой кисти, отравление продуктами горения. Медицинская помощь была оказана на месте.

Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.