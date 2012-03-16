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Posted 15 марта 2012, 22:45

Published 15 марта 2012, 22:45

Modified 17 сентября 2022, 11:57

Updated 17 сентября 2022, 11:57

Вчера вечером в Хабаровском районе на пожаре пострадал один человек

15 марта 2012, 22:45
Его жизни ничего не угрожает

ХАБАРОВСК. 16 марта. ВОСТОК-МЕДИА — За прошедшие сутки в Хабаровском крае при пожаре травмирован один человек.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вчера вечером в поселке Корфовский Хабаровского района загорелся 4-х квартирный жилой дом по улице Строительной, 6.
Усилиями пожарных расчетов в 22.38 пожар был локализован, и в 00.00 полностью ликвидирован.
В одной из квартир выгорели две комнаты общей площадью 45 м2.
В результате пожара пострадал мужчина 1956 года рождения. Врачи поставили диагноз: ожог левой кисти, отравление продуктами горения. Медицинская помощь была оказана на месте.
Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

ак

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край
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