Во Владивостоке разбойник-рецидивист прошелся по торговым точкам

ВЛАДИВОСТОК. 16 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В полицию Владивостока обратилась продавец магазина. Взволнованная женщина сообщила о разбойном нападении. Со слов заявительницы, в торговый павильон, что на улице Окатовая, ворвался мужчина.

Угрожая пистолетом, разбойник потребовал отдать всю наличность, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

К его разочарованию, в кассе оказалось всего три тысячи рублей. Тогда злоумышленник решил поживиться за чужой счет уже в продуктовом магазине на улице Луговая. На сей раз добычей налетчика стали две тысячи рублей.

Получив деньги, разбойник поспешил ретироваться подальше от места преступления, однако в те же сутки был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Красноречивым доказательством причастности 34-летнего жителя краевого центра к совершению разбойных нападений стало изъятие у него пневматического пистолета. Под тяжестью неопровержимых улик мужчина сознался в совершении преступлений. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Наказанием за совершение разбоя является может стать срок заключения от семи до двенадцати лет с крупным штрафом.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что на счету задержанного уже имеется судимость за совершение имущественных преступлений. Сейчас оперативники проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений в столице Приморья.