Во Владивостоке разбойник-рецидивист прошелся по торговым точкам

Posted 16 марта 2012, 06:48
Published 16 марта 2012, 06:48
Modified 17 сентября 2022, 11:57
Updated 17 сентября 2022, 11:57
ВЛАДИВОСТОК. 16 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В полицию Владивостока обратилась продавец магазина. Взволнованная женщина сообщила о разбойном нападении. Со слов заявительницы, в торговый павильон, что на улице Окатовая, ворвался мужчина.
Угрожая пистолетом, разбойник потребовал отдать всю наличность, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
К его разочарованию, в кассе оказалось всего три тысячи рублей. Тогда злоумышленник решил поживиться за чужой счет уже в продуктовом магазине на улице Луговая. На сей раз добычей налетчика стали две тысячи рублей.
Получив деньги, разбойник поспешил ретироваться подальше от места преступления, однако в те же сутки был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Красноречивым доказательством причастности 34-летнего жителя краевого центра к совершению разбойных нападений стало изъятие у него пневматического пистолета. Под тяжестью неопровержимых улик мужчина сознался в совершении преступлений. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Наказанием за совершение разбоя является может стать срок заключения от семи до двенадцати лет с крупным штрафом.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что на счету задержанного уже имеется судимость за совершение имущественных преступлений. Сейчас оперативники проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений в столице Приморья.
А.М.
Фото: http://www.prokrym.net/news/view/v-sele-v-krimu-grabitel-prosil-starushku-vistavit-horoshie-otsenki-ego-bratu