Во Владивостоке состоялась инаугурация нового губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК. 16 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке в театре имени Горького состоялась инаугурация губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Он принес присягу и стал полноправным руководителем края.

Напомним, накануне Законодательное собрание Приморского края утвердило кандидатуру Владимира Миклушевского в должности губернатора Приморья. На внеочередном заседании краевого парламента за него проголосовало большинство депутатов.

На заседании приморского парламента присутствовало 38 депутатов из 40 (кроме Владимира Гришукова от КПРФ и Павла Серебрякова от «Единой России»), 34 из них поддержали кандидатуру Владимира Миклушевского, четверо проголосовали «против». На внеочередное заседание Законодательного собрания из Хабаровска приехал полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.