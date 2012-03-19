Анонсы и памятные даты 19 марта от РИА "Восток-Медиа"

Posted 18 марта 2012, 20:39
Published 18 марта 2012, 20:39
Modified 17 сентября 2022, 11:57
Updated 17 сентября 2022, 11:57
ВЛАДИВОСТОК. 19 марта с 16.00 прием граждан проведет первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Александр Горовой. Прием состоится в здании УМВД России по Приморскому краю по адресу: ул. Алеутская,44.
Предварительная запись производится ежедневно с 9.00 до 18.00 (19 марта – с 9.00 до 12.00 ) по телефону: 221-43-86.
ВЛАДИВОСТОК. 19 марта во ВГУЭС пройдет очный этап олимпиады для студентов старших курсов (3-5 курс) IT-специальностей всех вузов Дальнего Востока, которую проводят ООО "Навиком" совместно с «Microsoft». Главным призом станет поездка на международную компьютерную выставку Computex-2012, которая пройдет в июне в г.Тайбей (Тайвань). Начало в 16.00.
ВЛАДИВОСТОК. 19 марта с 14.00 до 15.00 в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» во Владивостоке» (ул.Жигура, 11, второй этаж)
состоится круглый стол на тему: «Приморский край – среди лидеров по туберкулезу в РФ. Почему?» На этот и другие вопросы ответят специалисты и врачи из Роспотребнадзора, Приморского краевого центра медицинской профилактики, краевого противотуберкулезного диспансера, ВГМУ.
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 19 марта состоится закрытие зимнего спортивного сезона» по прыжкам на лыжах с трамплина.
ВЛАДИВОСТОК. 19 марта. ВОСТОК-МЕДИА – 19 марта - День моряка-подводника России.
Впервые этот праздник был установлен приказом Главкома ВМФ РФ в 1996 году.
Более 100 лет назад понятие "подводная лодка" ещё не существовало. Но на стапелях Балтийского завода достраивался "Миноносец-150". Это был проект, разработанный выдающимися русскими инженерами И.Г.Бубновым и М.Н.Беклемишевым, которому суждено было стать первой подводной лодкой под именем "Дельфин". В 1903 году она "высочайшим указом" внесена в официальную классификацию боевых судов и кораблей в состав Российского флота как новый класс боевых кораблей.
19 марта 1885 года городская дума Владивостока рассмотрела вопрос об устройстве городской больницы. Уже в начале 1885 года начальник медицинской части портов Восточного океана сообщил городской управе, что вследствие увеличения гарнизона морской госпиталь переполнен больными. И согласно характеру военно-морского лечебного заведения в очень непродолжительном времени будет отказано в приёме больных гражданского ведомства. Следовательно, «городу надо заблаговременно позаботиться об учреждении временной лечебницы, хотя бы только на 30 кроватей, со включением проституток и венерических больных».
В связи с отсутствием средств на строительство больницы было решено в законодательном порядке организовать сбор по 3 рубля с человека. А до постройки же больницы использовать временную амбулаторную лечебницу при квартире городского врача господина Мякотина.
19 марта 1885 года на заседании думы Владивостока принято решение об устройстве второго кладбища города в восточной его части, за морским госпиталем.
19 марта 1952 года постановлением совета Министров СССР заведующему зоологическим отделом Дальневосточного филиала Академии наук СССР доктору биологических наук, профессору Куренцову присуждена государственная премия 1951 года за исследование вредных насекомых хвойных и лиственных пород. Государственная премия также была присуждена работникам Тихоокеанского научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии за разработку новой конструкции неводов и их внедрение в промышленное производство.
19 марта 1975 года лётчик-космонавт Герой Советского Союза Волынов передал Приморскому крайкому ВЛКСМ переходящий приз за лучшую организацию научно-технического творчества молодёжи.
19 марта 1993 года были созданы подразделения по борьбе с преступлениями в рыбной отрасли УВД Приморского края. При создании отдела его штат насчитывал всего 25 человек, однако, учитывая специфику Дальнего Востока, этот отдел довольно быстро стал одним из важнейших в борьбе с экономическими преступлениями УВД ПК.
723 г. до новой эры - первое описанное солнечное затмение было увидено из Вавилона.
1883 год - родился Федор Андреевич Артем (Сергеев), большевик, советский государственный и партийный деятель. Его именем в Приморском крае назван город Артем.
1899 - открыта первая в Петербурге и России станция «скорой помощи».
1906 - приказом по Морскому ведомству России подводные лодки выделены в самостоятельный класс боевых кораблей. С 1996 года приказом Главкома ВМФ Феликса Громова этот день отмечается как День моряка-подводника.
1906 - расстрелян Петр Шмидт, лейтенант военно-морского флота России, один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года.
1927 - в штате Вашингтон (США) мясник обнаруживает в желудке цыпленка шесть самородков золота.
1953 - правительство Канады объявляет о том, что во всех крупных городах страны устанавливаются сирены на случай войны между США и СССР.
Именинники: Аркадий, Константин, Максим, Федор, Елена.