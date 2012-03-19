Анонсы и памятные даты 19 марта от РИА "Восток-Медиа"

19 марта 1885 года городская дума Владивостока рассмотрела вопрос об устройстве городской больницы. Уже в начале 1885 года начальник медицинской части портов Восточного океана сообщил городской управе, что вследствие увеличения гарнизона морской госпиталь переполнен больными. И согласно характеру военно-морского лечебного заведения в очень непродолжительном времени будет отказано в приёме больных гражданского ведомства. Следовательно, «городу надо заблаговременно позаботиться об учреждении временной лечебницы, хотя бы только на 30 кроватей, со включением проституток и венерических больных».

В связи с отсутствием средств на строительство больницы было решено в законодательном порядке организовать сбор по 3 рубля с человека. А до постройки же больницы использовать временную амбулаторную лечебницу при квартире городского врача господина Мякотина.

19 марта 1885 года на заседании думы Владивостока принято решение об устройстве второго кладбища города в восточной его части, за морским госпиталем.

19 марта 1952 года постановлением совета Министров СССР заведующему зоологическим отделом Дальневосточного филиала Академии наук СССР доктору биологических наук, профессору Куренцову присуждена государственная премия 1951 года за исследование вредных насекомых хвойных и лиственных пород. Государственная премия также была присуждена работникам Тихоокеанского научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии за разработку новой конструкции неводов и их внедрение в промышленное производство.

19 марта 1975 года лётчик-космонавт Герой Советского Союза Волынов передал Приморскому крайкому ВЛКСМ переходящий приз за лучшую организацию научно-технического творчества молодёжи.

19 марта 1993 года были созданы подразделения по борьбе с преступлениями в рыбной отрасли УВД Приморского края. При создании отдела его штат насчитывал всего 25 человек, однако, учитывая специфику Дальнего Востока, этот отдел довольно быстро стал одним из важнейших в борьбе с экономическими преступлениями УВД ПК.