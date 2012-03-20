Сейсморазведка "Роснефти" угрожает лососевой путине на северо-западе Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» обратилась в Росприроднадзор с предложением перенести сроки проведения геофизических работ компании «Роснефть» у берегов северо-западного Сахалина в 2012 году на более позднее время для минимизации ущерба прибрежным лососевым промыслам.

Дочерняя структура Роснефти, ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» в начале марта подало на государственную экологическую экспертизу материалы программы геофизических исследований на акватории лицензионного участка «Астрахановское море – Некрасовский». В соответствии с этой программой, компания планирует провести сейсморазведку, электроразведку и геохимические нефтегазопоисковые исследования на северо-западе Сахалина, в Сахалинском заливе, в районе поселков Некрасовка и Москальво Охинского района. Работы будут вестись с июня по ноябрь (в проектных материалах отмечается, что предпочтительным является период июль - август).

Подобные геофизические исследования проводятся на шельфе Сахалина регулярно, однако данный случай - особый, поскольку на этот раз работы будут вестись в мелководной прибрежной зоне с глубинами от 0 до 30 метров, а это может привести к тяжелым последствиям для прибрежного промысла лососей. Имеющиеся научные данные говорят о том, что реакция избегания района шума (сейсморазведки) начинает проявляться у рыб на расстоянии уже 30 километров от источника шума, а на расстоянии 9 км наблюдается снижение численности рыб на 45%. В пределах более близких расстояний под воздействием сейсморазведки косяки рыб могут полностью покинуть район работ. Этот вывод подтверждают и разработчики проектных материалов в разделе «Воздействие на ихтиофауну».

Вылов горбуши у берегов северо-западного Сахалина ведется с июня по конец августа; кеты - с начала июля по конец сентября. Причем здесь идет преднерестовый ход лососей не только сахалинских рек, но и бассейна Амура и Амурского лимана.

Под негативное воздействие сейсморазведки и электроразведки в период лососевой путины 2012 года попадают 27 рыбопромысловых участков. В 2011 году на них было выставлено 37 ставных неводов 12 рыболовными предприятиями и выловлено почти 7 тысяч тонн горбуши и кеты. Среди этих предприятий крупный рыболовецкий колхоз «Красная заря», ООО «Национальный Рыбновский рыбзавод», ООО «Оха», «Станица», «Аури», «Карибу», а также родовые хозяйства коренных малочисленных народов «Ке Раф», «Улав», «Музьво», «Ыхрыхы Во», «Наньво». Дополнительно к этому под угрозой находятся ещё 10 рыбопромысловых участков в Амурском лимане.

В своем обращении «Эковахта» просит экспертов государственной экологической экспертизы не согласовывать ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» проведение сейсморазведки и электроразведки в период лососевой путины и обязательным условием выдачи положительного заключения установить сроки начала геофизических исследований не ранее октября.

Если этого не произойдёт, родовые хозяйства коренных малочисленных народов и рыболовецкие предприятия, ведущие промысел в Сахалинском заливе, могут существенно пострадать от снижения уловов лососей, а нерестилища останутся недозаполненными, что негативно скажется на дальнейшем воспроизводстве тихоокеанских лососей.

В начале 2009 года похожий проект в районе Ныйского залива на северо-востоке Сахалина планировало ООО «Венинефть» (также дочерняя структура «Роснефти»). Тогда в результате решительных протестов местных коренных малочисленных народов и из-за угрозы миграциям лососей компания была вынуждена перенести сейсморазведку с лета на позднюю осень и отодвинуть район работ дальше в море.

«Экологическая вахта Сахалина».

Фото Петра Шпиленка.