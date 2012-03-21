Администрация Приморского края пополнилась новым вице-губернатором

ВЛАДИВОСТОК. 21 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор края Владимир Миклушевский 21 марта подписал приказ о назначении Александра Лося на должность вице-губернатора. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

В администрации края он будет курировать вопросы общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, гражданской обороны и защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны, правового обеспечения.

Александр Иванович Лось родился в 1957 году в г. Владивостоке. Окончил Дальневосточный политехнический институт, занимался научной работой. С 1983 по февраль 2011 года проходил службу в органах безопасности – в управлении КГБ СССР, а затем в управлении ФСБ России по Приморскому краю в должности первого заместителя начальника УФСБ. С февраля 2011 года по настоящее время работал в Дальневосточном федеральном университете в должности советника ректора по безопасности. Полковник Федеральной службы безопасности в отставке.