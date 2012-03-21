Приморский город погрузится во тьму

ВЛАДИВОСТОК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня в Артеме отключат от электроэнергии ряд улиц, - сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе Артемовского городского округа.

В связи с ремонтными работами на ТП-21, ООО «Горэлектросеть» 21 марта с 10-00 ч. до 17-00 ч. от энергоснабжения будет отключено ВНС «Новая».

Также в связи с проведением ремонтных работ на ТП-179 от электроэнергии будут отключены улицы:

Омская 11, 17-49, 16, 40-70;

Новосибирнская 1, 3, 5, 14-20;

Герцена 47-73, 52-76;

Томская 9-29, 2-26, 31-39, 30-38, 42, 44.

