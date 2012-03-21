Центр Владивостока оставили без света

Posted 21 марта 2012, 01:51
Published 21 марта 2012, 01:51
Modified 17 сентября 2022, 11:55
Updated 17 сентября 2022, 11:55
ВЛАДИВОСТОК. 21 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В центре Владивостокав осталось без света офисное здание. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», с утра была отключена электроэнергия в доме по улице Посьетская, 45. В Единой диспетчерской службе Владивостока по Фрунзенскому району нам объяснили причины происшедшего.
- Идет замена трансформатора на подстанции. Вам повезло: к вечеру поставят новое, хорошее оборудование, - сообщил диспетчер ЕДС по телефону.
Работы должны закончиться к 17.00. К этому времени в офисах появится свет.