Центр Владивостока оставили без света

ВЛАДИВОСТОК. 21 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В центре Владивостокав осталось без света офисное здание. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», с утра была отключена электроэнергия в доме по улице Посьетская, 45. В Единой диспетчерской службе Владивостока по Фрунзенскому району нам объяснили причины происшедшего.

- Идет замена трансформатора на подстанции. Вам повезло: к вечеру поставят новое, хорошее оборудование, - сообщил диспетчер ЕДС по телефону.

Работы должны закончиться к 17.00. К этому времени в офисах появится свет.

