vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 марта 2012, 01:51

Published 21 марта 2012, 01:51

Modified 17 сентября 2022, 11:55

Updated 17 сентября 2022, 11:55

Центр Владивостока оставили без света

21 марта 2012, 01:51
Причина отключения благородная

ВЛАДИВОСТОК. 21 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В центре Владивостокав осталось без света офисное здание. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», с утра была отключена электроэнергия в доме по улице Посьетская, 45. В Единой диспетчерской службе Владивостока по Фрунзенскому району нам объяснили причины происшедшего.
- Идет замена трансформатора на подстанции. Вам повезло: к вечеру поставят новое, хорошее оборудование, - сообщил диспетчер ЕДС по телефону.
Работы должны закончиться к 17.00. К этому времени в офисах появится свет.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика