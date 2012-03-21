В Хабаровске нет отключений отопления и горячей воды

ХАБАРОВСК. 21 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра нет отключений отопления и горячей воды.

Как сообщает диспетчерская служба мэрии, из-за аварии на водоводе холодное водоснабжение отключено в двух домах краевого центра, расположенных по адресам: улица Артемовская 75, переулок Краснореченский 2 «а».

Газом за прошедшие сутки заправлено 32 ГРУ, или 62,24 тонны топлива. В жилых домах города не работает 18 лифтов.

На уборке дорог, дворов и территорий, прилегающих к предприятиям города, вчера днем работало 122 единицы спецтехники предприятий благоустройства, жилищных организаций, а также привлеченной техники. Сегодня ночью на уборке от снега автомагистралей Хабаровска было задействовано 24 единицы дорожной уборочной техники. За сутки вывезено 1730 кубометров снега. На дороги города высыпано 85,2 тонны песко-соляной смеси и 4 тонны реагента.

Сегодня утром на маршруты вышло 306 единиц муниципального транспорта: 57 трамваев, 37 троллейбусов, 212 автобусов.