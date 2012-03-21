В Комсомольске-на-Амуре пройдет фестиваль японской анимации

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 21 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 25 марта в 10:30 в кинотеатре "Факел" Комсомольска-на-Амуре стартует четвертый фестиваль японской анимации "ХаруХисутери: Перезагрузка". Фестиваль откроется фильмом "Ловцы забытых снов".

Основная программа праздника японской анимации начнётся в 14:00. Любители этого жанра киноискусства смогут попробовать свои силы в тематических конкурсах и турнирах: мужской и женский косплей, ориджинал косплей, AMV, фан-арт: компьютерная графика, фан-арт: традиционная графика, караоке, фотокосплей, файтинг турнир.

Всех победителей ждут ценные призы. Для участников фестиваля будет организована ярмарка, и выставка BJD и фигурок.