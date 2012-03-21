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Posted 21 марта 2012, 01:51

Published 21 марта 2012, 01:51

Modified 17 сентября 2022, 11:55

Updated 17 сентября 2022, 11:55

В Комсомольске-на-Амуре пройдет фестиваль японской анимации

21 марта 2012, 01:51
В четвёртый раз его примет кинотеатр "Факел"

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 21 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 25 марта в 10:30 в кинотеатре "Факел" Комсомольска-на-Амуре стартует четвертый фестиваль японской анимации "ХаруХисутери: Перезагрузка". Фестиваль откроется фильмом "Ловцы забытых снов".
Основная программа праздника японской анимации начнётся в 14:00. Любители этого жанра киноискусства смогут попробовать свои силы в тематических конкурсах и турнирах: мужской и женский косплей, ориджинал косплей, AMV, фан-арт: компьютерная графика, фан-арт: традиционная графика, караоке, фотокосплей, файтинг турнир.
Всех победителей ждут ценные призы. Для участников фестиваля будет организована ярмарка, и выставка BJD и фигурок.

лз

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
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