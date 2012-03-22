"Океанские подмостки" принимают гостей и участников

ВЛАДИВОСТОК. 22 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 22-23 марта во всероссийском детском центре «Океан» стартует IV смена 2012 года.

В программе примут участие детские театральные коллективы – победители региональных, межрегиональных, общероссийских и международных конкурсов, в возрасте 11-17 лет. Количество участников - 520 школьников из 22 субъектов РФ.

Программа «Океанские подмостки» реализуется в Центре восьмой раз, её основная цель – поддержка и развитие детского театрального творчества в Российской Федерации.

Главным событием смены станет VIII Фестиваль-конкурс детского театрального творчества, где на протяжении недели ребята будут выступать на океанской сцене, демонстрируя свои актёрское мастерство, сообщили РИА «Восток-Медиа» в отделе информации и общественных связей ВДЦ "Океан".