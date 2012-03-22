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Posted 22 марта 2012, 00:50

Published 22 марта 2012, 00:50

Modified 17 сентября 2022, 11:55

Updated 17 сентября 2022, 11:55

"Океанские подмостки" принимают гостей и участников

22 марта 2012, 00:50
Во всероссийском детском центре "Океан" стартует IV смена

ВЛАДИВОСТОК. 22 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 22-23 марта во всероссийском детском центре «Океан» стартует IV смена 2012 года.
В программе примут участие детские театральные коллективы – победители региональных, межрегиональных, общероссийских и международных конкурсов, в возрасте 11-17 лет. Количество участников - 520 школьников из 22 субъектов РФ.
Программа «Океанские подмостки» реализуется в Центре восьмой раз, её основная цель – поддержка и развитие детского театрального творчества в Российской Федерации.
Главным событием смены станет VIII Фестиваль-конкурс детского театрального творчества, где на протяжении недели ребята будут выступать на океанской сцене, демонстрируя свои актёрское мастерство, сообщили РИА «Восток-Медиа» в отделе информации и общественных связей ВДЦ "Океан".

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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